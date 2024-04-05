5 причин, почему кошки метят нашу обувь

Posted 5 апреля, 03:00
Published 5 апреля, 03:00
Modified 9 сентября, 21:18
Updated 9 сентября, 21:18
Это самая распространенная причина, почему кошки начинают гадить в обувь. Животному, может, не нравится туалет, который вы ему устроили. Кроме того, если лоток не убран или в нем находится наполнитель, который раздражает животное, то питомец будет искать другое место, чтобы «облегчиться». А обувь для этого подходит идеально.
Домашние питомцы очень ревнивы, и, если не ощущают достаточно любви от хозяина, могут попытаться напомнить ему о своем существовании своеобразным способом. Если кошка вдруг пометила вашу обувь, то, возможно, ей не хватает вашего внимания.
Это может случиться, если в доме вдруг появился другой питомец, тогда кошка начнет всеми способами доказывать, что это пространство принадлежит только ей. Проанализируйте свое поведение, приласкайте животное, поиграйте с ним.
Кроме того, кошка может оставлять свой собственный запах на вашей обуви, чтобы пометить вас «как своего». То есть, чтобы даже за пределами квартиры было видно, что вы принадлежите только ей.
Кошки очень чувствительны к феромонам, а именно носки и ноги человека содержат большую концентрацию этих веществ. Если этот запах придется не по нраву вашему коту, то он попытается его перебить собственным «ароматом».
Кошки могут начать метить в самых неожиданных местах из-за проблем со здоровьем. Особенно часто это происходит у старых котов, которые страдают различными инфекциями и болезнями органов мочеполового тракта.
Если раньше такое поведение было нехарактерно для вашего питомца, то стоит отнести его в ветклинику на обследование.
Животное может испытывать стресс и попытаться намекнуть на это хозяину. Самый доступный способ для кошки сделать это — пометить предметы, в том числе и обувь. Причем стресс могут вызвать любые причины — например, постоянный лай соседской собаки, переезд, ваше опоздание с работы, постоянное пребывание незнакомых людей.
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