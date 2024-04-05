5 причин, почему кошки метят нашу обувь

Это самая распространенная причина, почему кошки начинают гадить в обувь. Животному, может, не нравится туалет, который вы ему устроили. Кроме того, если лоток не убран или в нем находится наполнитель, который раздражает животное, то питомец будет искать другое место, чтобы «облегчиться». А обувь для этого подходит идеально.