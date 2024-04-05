48-летняя Тина Канделаки показала фигуру в красном облегающем платье

На днях один из поклонников задал вопрос телеведущей, какие упражнения стоит выполнять, чтобы похудеть в области ног. Канделаки считает, что это расхожий миф, что можно похудеть лишь в определенных частях тела. Она также добавила, что необходимо значительно ограничить количество углеводов в рационе и делать кардио.