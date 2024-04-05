48-летняя Тина Канделаки показала фигуру в красном облегающем платье

Posted 5 апреля, 17:35
Published 5 апреля, 17:35
Modified 9 сентября, 21:26
Updated 9 сентября, 21:26
Фотоснимками с мероприятия журналистка поделилась с подписчиками в одной из социальных сетей.
Как пишет gazeta.ru, данный образ был удачно дополнен довольно крупной серебряной подвеской. В кадре Канделаки предстала с волосами, уложенными в пучок, и вечерним макияжем.
Один из фанатов недавно поинтересовался, как ей удается быть в такой потрясающей форме. Тина Канделаки сказала, что ей помогает спорт, а также лимфодренажный массаж.
На днях один из поклонников задал вопрос телеведущей, какие упражнения стоит выполнять, чтобы похудеть в области ног. Канделаки считает, что это расхожий миф, что можно похудеть лишь в определенных частях тела. Она также добавила, что необходимо значительно ограничить количество углеводов в рационе и делать кардио.
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