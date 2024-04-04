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Posted 4 апреля, 12:40

Published 4 апреля, 12:40

Modified 9 сентября, 21:19

Updated 9 сентября, 21:19

Звезда «Уральских пельменей» неудачно пошутила в День смеха

4 апреля 2024, 12:40
Участницу команды комиков «Уральские пельмени» Илану Юрьеву резко раскритиковали за ее публикацию о принятии ислама.

Шутка — это когда смешно: артистка сообщила подписчикам, что приняла ислам

1 апреля в блоге звезды «Уральских пельменей» появилась публикация о том, что она стала мусульманкой. Под фотографией из Абу-Даби, на которой артистка позирует у Мечети шейха Зайда, Юрьева написала, что сменила религию и собирается перебраться в Дубай.

Однако подписчики по большей части не оценили юмор артистки, оставив под провокационным постом соответствующие комментарии. «Неужели кому-то весело стало?» — удивился один из поклонников юмористки.

Христианка родом из Киргизии

Илана Юрьева (Исакжанова) родилась в Бишкеке в 1988 году в в многодетной семье. В 1998 году по политическим причинам семья была вынуждена перебраться в Санкт-Петербург, пишет gazeta.ru.

Не так давно артистка делала генетический тест, в результате которого выяснилась ее принадлежность к двум этническим группам. По словам Юрьевой, в Сети ее часто упрекают за ношение креста, хотя юмористка считает себя христианкой.

У Юрьевой и ее мужа — предпринимателя Дмитрия Дылдина — есть дочь Диана. Девочку крестили в 2015 году. Супруги познакомились в одном из столичных ресторанов и через год сыграли свадьбу.

#Общество#Знаменитости#Все материалы авторов#Шутка
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