За что в Турции так любят кошек и почему их очень много на улицах страны

Туристы охотно подкармливают пушистых обитателей Стамбула, но местные жители делают это столь же часто. В городе есть кого угостить: здесь насчитывается более 120 тысяч бездомных кошек. Сытный корм и мягкий климат позволяют животным выживать в условиях улицы. В стране настолько хорошо относятся к котам, что пускают их даже в рестораны. Рядом с заведениями часто находятся ящики для пожертвований. На них написано, что собранные деньги будут направлены на ветеринарные услуги и корм для животных. Любой человек может внести свою лепту в счастливую жизнь котов, особенно охотно это делают туристы.