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Posted 4 апреля, 04:00

Published 4 апреля, 04:00

Modified 9 сентября, 21:14

Updated 9 сентября, 21:14

За что в Турции так любят кошек и почему их очень много на улицах страны

За что в Турции так любят кошек и почему их очень много на улицах страны

4 апреля 2024, 04:00
Фото: Изображение Midjourney
За что в Турции так любят кошек и почему их очень много на улицах страны
Те, кто бывал в Турции, наверняка заметили, что там очень много кошек. Пушистые свободно бродят по тротуарам и клумбам, заходят в кафе, не боятся подбегать к туристам. Почему Турция стала настоящим кошачьим раем? Расскажем в сегодняшнем материале.

За что в Турции любят кошек

Традиция доброго отношения к кошкам восходит к пророку Мухаммеду. Он проповедовал учение своим последователям, держа на коленях кота, и считал этих животных символом чистоты. В Турции даже существует легенда о том, что однажды кошка спасла пророку жизнь, защитив его от ядовитой змеи. Мухаммед, благодарный за такую услугу, подарил животному возможность приземляться на четыре лапы и в придачу дал 9 жизней. С тех пор пушистые любимцы имеют право являться даже в мечеть.

По религиозной традиции у турок кошки считаются особыми, священными животными, а собаки, напротив, нечистыми. Конечно, их никто не обижает, но домашний пес в Турции — большая редкость. Их держат ради практических целей — охрана дома, выпас скота. Кошки же полноправные хозяева Стамбула. Несколько лет назад бездомных животных предлагалось переселить за город, в специальные приюты. Однако жители города не приняли это решение властей, по этой причине от этой идеи пришлось отказаться.

Забота о бездомных кошках в Турции

Туристы охотно подкармливают пушистых обитателей Стамбула, но местные жители делают это столь же часто. В городе есть кого угостить: здесь насчитывается более 120 тысяч бездомных кошек. Сытный корм и мягкий климат позволяют животным выживать в условиях улицы. В стране настолько хорошо относятся к котам, что пускают их даже в рестораны. Рядом с заведениями часто находятся ящики для пожертвований. На них написано, что собранные деньги будут направлены на ветеринарные услуги и корм для животных. Любой человек может внести свою лепту в счастливую жизнь котов, особенно охотно это делают туристы.

В зоомагазинах Турции продаются симпатичные домики для животных, которые местные жители покупают и расставляют прямо на улицах. Получаются «кошачьи районы». Причем на уровне турецкого законодательства никаких особых распоряжений по поводу животных нет. Вся любовь к кошкам в Турции держится на традиции.

#Общество#Кошки#Животные#Турция#Все материалы авторов
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