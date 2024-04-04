За что в Турции так любят кошек и почему их очень много на улицах страны

Posted 4 апреля, 04:00
Published 4 апреля, 04:00
Modified 9 сентября, 21:14
Updated 9 сентября, 21:14
Традиция доброго отношения к кошкам восходит к пророку Мухаммеду. Он проповедовал учение своим последователям, держа на коленях кота, и считал этих животных символом чистоты. В Турции даже существует легенда о том, что однажды кошка спасла пророку жизнь, защитив его от ядовитой змеи. Мухаммед, благодарный за такую услугу, подарил животному возможность приземляться на четыре лапы и в придачу дал 9 жизней. С тех пор пушистые любимцы имеют право являться даже в мечеть.
По религиозной традиции у турок кошки считаются особыми, священными животными, а собаки, напротив, нечистыми. Конечно, их никто не обижает, но домашний пес в Турции — большая редкость. Их держат ради практических целей — охрана дома, выпас скота. Кошки же полноправные хозяева Стамбула. Несколько лет назад бездомных животных предлагалось переселить за город, в специальные приюты. Однако жители города не приняли это решение властей, по этой причине от этой идеи пришлось отказаться.
Туристы охотно подкармливают пушистых обитателей Стамбула, но местные жители делают это столь же часто. В городе есть кого угостить: здесь насчитывается более 120 тысяч бездомных кошек. Сытный корм и мягкий климат позволяют животным выживать в условиях улицы. В стране настолько хорошо относятся к котам, что пускают их даже в рестораны. Рядом с заведениями часто находятся ящики для пожертвований. На них написано, что собранные деньги будут направлены на ветеринарные услуги и корм для животных. Любой человек может внести свою лепту в счастливую жизнь котов, особенно охотно это делают туристы.
В зоомагазинах Турции продаются симпатичные домики для животных, которые местные жители покупают и расставляют прямо на улицах. Получаются «кошачьи районы». Причем на уровне турецкого законодательства никаких особых распоряжений по поводу животных нет. Вся любовь к кошкам в Турции держится на традиции.
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