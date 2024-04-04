Выйдет 21-й сезон «Анатомии страсти»

Posted 4 апреля, 13:26
Published 4 апреля, 13:26
Modified 9 сентября, 21:20
Updated 9 сентября, 21:20
Раймс продемонстрировала фотографию с празднования выхода 250-й серии. Спустя почти 10 лет эти люди всё ещё на экране. Создатель сериала заявила, что такой результат был бы невозможен без актёров, сценаристов и всей группы, работающей над картиной.
Камилла Ладдингтон, играющая Джо Уилсон, пошутила в социальной сети на тему совершеннолетия сериала. Она написала, что в следующем году сериалу исполнится 21 и ему можно будет покупать спиртное.
Катерина Скорсоне, которая играет Амелию Шепард, написала, что сериал уже достаточно взрослый и для медицинской интернатуры.
Крис Кармак, он же доктор Аттикус «Линк» Линкольн, поздравил актерский состав и съемочную группу, а также продюсеров и фанатов. Последних — потому, что именно ради них сериал возвращается.
Свой восторг высказали в социальной сети Ким Рейвер, Джейк Борелли, Джеймс Пикенс-младший, Алексис Флойд и Аделаида Кейн.
54-летняя Эллен Помпео, которая играет в сериале доктора Мередит Грей, подписалась на участие в четырех сериях. Актриса, у которой уже была сокращенная роль в 19-м сезоне, остается исполнительным продюсером сериала. Также её голос звучит в начале и в финале каждой серии.
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