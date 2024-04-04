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Posted 4 апреля, 13:26

Published 4 апреля, 13:26

Modified 9 сентября, 21:20

Updated 9 сентября, 21:20

Продюсеры «Анатомии страсти» заявили о съёмках 21-го сезона

Выйдет 21-й сезон «Анатомии страсти»

4 апреля 2024, 13:26
Продюсеры «Анатомии страсти» заявили о съёмках 21-го сезона
Создатель сериала «Анатомия страсти» Шонда Раймс заявила о невероятной гордости за то, что картину продлили на 21-й сезон. Таким образом, лента побила собственный рекорд по продолжительности присутствия медицинского сериала в прайм-тайм.
Раймс продемонстрировала фотографию с празднования выхода 250-й серииРаймс продемонстрировала фотографию с празднования выхода 250-й серии
Раймс продемонстрировала фотографию с празднования выхода 250-й серии. Фото: фрагмент видео

Раймс продемонстрировала фотографию с празднования выхода 250-й серии. Спустя почти 10 лет эти люди всё ещё на экране. Создатель сериала заявила, что такой результат был бы невозможен без актёров, сценаристов и всей группы, работающей над картиной.

Камилла Ладдингтон, играющая Джо Уилсон, пошутила в социальной сети на тему совершеннолетия сериала. Она написала, что в следующем году сериалу исполнится 21 и ему можно будет покупать спиртное.

Катерина Скорсоне, которая играет Амелию Шепард, написала, что сериал уже достаточно взрослый и для медицинской интернатуры.

Крис Кармак, он же доктор Аттикус «Линк» Линкольн, поздравил актерский состав и съемочную группу, а также продюсеров и фанатов. Последних — потому, что именно ради них сериал возвращается.

Свой восторг высказали в социальной сети Ким Рейвер, Джейк Борелли, Джеймс Пикенс-младший, Алексис Флойд и Аделаида Кейн.

54-летняя Эллен Помпео, которая играет в сериале доктора Мередит Грей, подписалась на участие в четырех сериях. Актриса, у которой уже была сокращенная роль в 19-м сезоне, остается исполнительным продюсером сериала. Также её голос звучит в начале и в финале каждой серии.

#Знаменитости#Все материалы авторов#Анатомия страсти#Шонда Раймс#Медицинский сериал#Камилла Ладдингтон
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