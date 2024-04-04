Выйдет 21-й сезон «Анатомии страсти»

Раймс продемонстрировала фотографию с празднования выхода 250-й серии. Спустя почти 10 лет эти люди всё ещё на экране. Создатель сериала заявила, что такой результат был бы невозможен без актёров, сценаристов и всей группы, работающей над картиной.