Во сколько обойдется тур на двоих в Турцию летом при раннем бронировании. Цены удивят

На средние значения можно ориентироваться только приблизительно, поскольку ситуация значительно отличается в различных отелях Турции. Например, средний чек на 7 ночей для двоих отдыхающих с вылетом из Москвы в турецкий Utopia World Hotel 5* вырос приблизительно на 29% по сравнению с уровнем 2023 года (212 тыс. руб. в июне этого года и 165 тыс. руб в прошедшем летнем сезоне). В премиальных отелях, таких как A Good Life Utopia Family Resort, цены на летний отдых уже выросли на 27 — 50%. В Cesars Resort Side 5* бронирование номера на неделю на начало лета стоит около 120 тыс. руб, что на 22% дешевле показателей 2023 года.