Во сколько обойдется тур на двоих в Турцию летом при раннем бронировании. Цены удивят

Posted 4 апреля, 05:00
Published 4 апреля, 05:00
Modified 9 сентября, 21:14
Updated 9 сентября, 21:14
Стоимость тура на двоих в Турцию зависит от сезона. Например, летом путешествия обычно стоят дороже, чем весной или осенью. Чтобы не упустить выгодные цены, лучше всего бронировать тур за несколько месяцев до планируемой даты отпуска. В текущем году стоимость отдыха в Турции в рублях стала выше, чем в предыдущем. Однако раннее бронирование продвигается ударными темпами — в феврале 2024 было продано на 60% больше туров, чем в конце зимы прошлого года.
Удобство раннего бронирования состоит в том, что можно рассчитывать на скидки от туроператоров и дешевле приобрести не только путевку в Турцию, но и экскурсии или трансферы. Проживание в отеле тоже обходится дешевле — действующие скидки составляют 5 — 57%, конкретная цифра зависит от объекта проживания. Например, недорогой тур на двоих на 4 ночи в Кемере обойдется в 87-90 тыс руб.
Средняя цена тура для двоих взрослых в Турцию варьируется в зависимости от категории отеля, условий проживания и выбранного тура. Чаще всего туристы приобретают бронь на курорты Антальи или Эгейского побережья Турции. Продолжительность туров в среднем 10 дней, среднее количество людей в заявке на тур — 2,7 (многие берут с собой детей). Средний чек на летний отдых составляет от 102 до 122 тысяч рублей на человека. Значит, поездка семьи из 3 человек с проживанием в хорошем отеле и питанием «все включено» обойдется примерно в 300 — 360 тысяч рублей.
На средние значения можно ориентироваться только приблизительно, поскольку ситуация значительно отличается в различных отелях Турции. Например, средний чек на 7 ночей для двоих отдыхающих с вылетом из Москвы в турецкий Utopia World Hotel 5* вырос приблизительно на 29% по сравнению с уровнем 2023 года (212 тыс. руб. в июне этого года и 165 тыс. руб в прошедшем летнем сезоне). В премиальных отелях, таких как A Good Life Utopia Family Resort, цены на летний отдых уже выросли на 27 — 50%. В Cesars Resort Side 5* бронирование номера на неделю на начало лета стоит около 120 тыс. руб, что на 22% дешевле показателей 2023 года.
Отдых в более бюджетных отелях обойдется дешевле, например 7-10 ночей в PrimaSol Hane Family Resort 4* будут стоить от 104 тыс. руб. Еще более бюджетный вариант — Sural Garden Hotel 3* обойдется в 110 тыс. руб, учитывая цены перелета и проживание 7 ночей.
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