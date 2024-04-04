Важные правила стойкого макияжа, чтобы он оставался безупречным весь день

Posted 4 апреля, 03:00
Published 4 апреля, 03:00
Modified 9 сентября, 21:13
Updated 9 сентября, 21:13
В ней мы расскажем, как сделать такой макияж, который без проблем продержится в течение всего дня.
Прежде всего выясним, почему макияж может быть таким недолговечным. Это бывает, например, если вы часто прикасаетесь к лицу руками или наносите макияж на жирную кожу, предварительно ее не обработав специальными средствами. Кроме того, проблемы с макияжем возможны, когда вы не пользуетесь средствами для очищения кожи и др.
Чтобы макияж держался как можно дольше, необходимо придерживаться нескольких несложных принципов. В частности, прежде чем накраситься, следует обязательно увлажнить кожу специально предназначенным для этого кремом и подождать несколько минут, пока он впитается.
Основу под макияж следует наносить на все лицо, включая веки. Затем делается подводка для глаз, и только после этого наносятся тени, которые хорошо поглощают масла жидких средств и не дают им растечься.
На губы также нужно нанести базу под стойкий макияж, а карандаш желательно использовать не только по контуру губ, а по всей их поверхности. Впоследствии, после нанесения помады, контур слегка растушевывают внутрь, чтобы скрыть резкую границу между помадой и карандашом. В завершение на губы можно нанести блеск.
Для того чтобы макияж держался весь день, можно также нанести пудру поверх тонального крема — важно, чтобы и крем, и пудра были одного и того же оттенка. После того как вы завершите работу над своим лицом, можно закрепить макияж фиксатором.
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