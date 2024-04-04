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Posted 4 апреля, 03:00

Published 4 апреля, 03:00

Modified 9 сентября, 21:13

Updated 9 сентября, 21:13

Важные правила стойкого макияжа, чтобы он оставался безупречным весь день

Важные правила стойкого макияжа, чтобы он оставался безупречным весь день

4 апреля 2024, 03:00
Фото: Изображение Midjourney
Важные правила стойкого макияжа, чтобы он оставался безупречным весь день
У вас бывало так, что утром вы много времени потратили на то, чтобы навести красоту, а уже спустя пару-тройку часов ваш поначалу идеальный макияж требует почти полного обновления? Если да, то эта статья как раз для вас.

В ней мы расскажем, как сделать такой макияж, который без проблем продержится в течение всего дня.

Почему макияж долго не держится

Прежде всего выясним, почему макияж может быть таким недолговечным. Это бывает, например, если вы часто прикасаетесь к лицу руками или наносите макияж на жирную кожу, предварительно ее не обработав специальными средствами. Кроме того, проблемы с макияжем возможны, когда вы не пользуетесь средствами для очищения кожи и др.

Проблемы с макияжем возможны, когда вы не пользуетесь средствами для очищения кожиПроблемы с макияжем возможны, когда вы не пользуетесь средствами для очищения кожи
Проблемы с макияжем возможны, когда вы не пользуетесь средствами для очищения кожи. Фото: Изображение Midjourney

Принципы стойкого макияжа

Чтобы макияж держался как можно дольше, необходимо придерживаться нескольких несложных принципов. В частности, прежде чем накраситься, следует обязательно увлажнить кожу специально предназначенным для этого кремом и подождать несколько минут, пока он впитается.

Основу под макияж следует наносить на все лицо, включая веки. Затем делается подводка для глаз, и только после этого наносятся тени, которые хорошо поглощают масла жидких средств и не дают им растечься.

Основу под макияж следует наносить на все лицо, включая векиОснову под макияж следует наносить на все лицо, включая веки
Основу под макияж следует наносить на все лицо, включая веки. Фото: Изображение Midjourney

На губы также нужно нанести базу под стойкий макияж, а карандаш желательно использовать не только по контуру губ, а по всей их поверхности. Впоследствии, после нанесения помады, контур слегка растушевывают внутрь, чтобы скрыть резкую границу между помадой и карандашом. В завершение на губы можно нанести блеск.

Для того чтобы макияж держался весь день, можно также нанести пудру поверх тонального крема — важно, чтобы и крем, и пудра были одного и того же оттенка. После того как вы завершите работу над своим лицом, можно закрепить макияж фиксатором.

Для того чтобы макияж держался весь день, можно также нанести пудру поверх тонального кремаДля того чтобы макияж держался весь день, можно также нанести пудру поверх тонального крема
Для того чтобы макияж держался весь день, можно также нанести пудру поверх тонального крема. Фото: Изображение Midjourney
#Красота#Косметика#Все материалы авторов
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