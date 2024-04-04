Важные правила стойкого макияжа, чтобы он оставался безупречным весь день

Почему макияж долго не держится Принципы стойкого макияжа

У вас бывало так, что утром вы много времени потратили на то, чтобы навести красоту, а уже спустя пару-тройку часов ваш поначалу идеальный макияж требует почти полного обновления? Если да, то эта статья как раз для вас.