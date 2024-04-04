У Майкла Дугласа обнаружилось родство со Скарлетт Йоханссон

Posted 4 апреля, 11:40
Published 4 апреля, 11:40
Modified 9 сентября, 21:19
Updated 9 сентября, 21:19
Документальный телесериал PBS «В поисках своих корней» — довольно популярный в США проект. В каждой серии рассказывается о генеалогическом древе какой-либо американской знаменитости. В одной из серий ведущий сообщил, что Скарлетт Йоханссон является «двоюродной сестрой по ДНК» 79-летнего Майкла Дугласа.
Сам Дуглас удивился и даже обрадовался появлению новой родственницы. Как выяснили специалисты по генеалогии, Дуглас и Йоханссон «имеют одинаковые ветви ДНК в четырех разных хромосомах». Ветви общей ДНК «появляются по материнской линии Скарлетт, которая восходит к еврейским общинам Восточной Европы».
Напомним, Майкл Дуглас — первый сын знаменитого актёра Кирка Дугласа («Спартак», «Викинги») и актрисы Дайаны Хилл («Европейские каникулы»). А родители самого Кирка были евреями, эмигрировавшими в США из Российской Империи. Кстати, настоящее имя Кирка Дугласа Исер Данилович.
Программа снимается с 2012 года. Её цель — находить генеалогические сюрпризы для известных людей, в том числе звёзд шоубиза. Так, Эдвард Нортон («Бойцовский клуб») узнал, что является генетическим кузеном Джулии Робертс («Красотка»). Боб Оденкирк («Лучше звоните Солу») оказался родственником короля Чарльза. А Керри Вашингтон («Фантастическая четвёрка») узнала, что зачата от донора спермы.
По словам ведущего проекта Генри Луиса Гейтса-младшего, звёзды охотно участвуют в нём. Он сообщил, что существует целая очередь из желающих сняться знаменитостей.
Ведущий рассказал, что интерес к генеалогии появился после того, как он задумался о собственной родословной. Гейтс-младший сообщил, что с удивлением узнал, что проследить свои корни можно на 500 лет назад.
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