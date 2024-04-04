Топ-5 пород собак, которых обожают дети

Posted 4 апреля, 08:00
Published 4 апреля, 08:00
Modified 9 сентября, 21:17
Updated 9 сентября, 21:17
Если вы выбираете среди представителей крупных пород, то обратите внимание на лабрадора-ретривера. Эти большие добродушные собаки давно зарекомендовали себя как лучшие няни для малышей. Заводчики породы отмечают, что у этих питомцев начисто отсутствует агрессия. Поэтому они терпеливо относятся и к чрезмерным детским «обнимашкам», и к возможным резким движениям. Подросткам также будет интересно с лабрадором — они обожают прогулки, игры с мячом, походы, отлично плавают.
В свете того, что многие дети сегодня страдают от аллергии, пудель становится идеальным выбором, ведь его шерсть считается гипоаллергенной. К тому же это собака с интеллектом, отмечают заводчики породы, она станет хорошим компаньоном для несовершеннолетнего. Пудель легко обучается, что приводит ребят в восторг, его легко содержать в условиях городской квартиры. Питомец всегда неотлучно находится при маленьком хозяине и защитит его в случае опасности громким лаем.
Эти неутомимые крепыши прекрасно ладят с детьми. Собаки породы корги очень энергичны, обожают резвиться на природе. Поэтому если ваш ребенок не домосед, а любитель активного досуга, то корги станет для него прекрасным другом. Корги очень любознательны и будут с удовольствием исследовать мир вместе с маленьким человеком. Приготовьтесь покупать песику много подарков — корги обожают игрушки, мячи, резиновые косточки.
Заводчики биглей утверждают, что представители этой породы и сами по характеру очень похожи на детей — такие же позитивные, игривые, неутомимые. Поэтому поладить они смогут без особых проблем. Бигли известны своим темпераментом, поэтому больше подходят для детей подросткового возраста, которые будут устраивать питомцам долгие променады. В идеале заводить бигля надо тем, кто живет в частном доме с большим участком, на котором животное могло бы резвиться вдоволь.
Любители небольших собак могут выбрать джек-рассел-терьера. Этот пес обладает независимым характером, он не даст ребенку верховодить над собой, но при адекватном отношении искренне привязывается к своему маленькому хозяину, оберегает и защищает его. К тому же он прекрасный компаньон в активных играх. Благодаря небольшим габаритам собаки резвиться она может даже в квартире.
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