Топ-5 пород собак, которых обожают дети

В свете того, что многие дети сегодня страдают от аллергии, пудель становится идеальным выбором, ведь его шерсть считается гипоаллергенной. К тому же это собака с интеллектом, отмечают заводчики породы, она станет хорошим компаньоном для несовершеннолетнего. Пудель легко обучается, что приводит ребят в восторг, его легко содержать в условиях городской квартиры. Питомец всегда неотлучно находится при маленьком хозяине и защитит его в случае опасности громким лаем.