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Posted 4 апреля, 11:12

Published 4 апреля, 11:12

Modified 9 сентября, 21:19

Updated 9 сентября, 21:19

Сушилка для кошек и собак после купания: сделали обзор, как работает эта камера

Сушилка для кошек и собак после купания: сделали обзор, как работает эта камера

4 апреля 2024, 11:12
Фото: aliexpress.ru
Сушилка для кошек и собак после купания: сделали обзор, как работает эта камера
Сушилка для кошек и собак — новое изобретение, и мы постарались разобраться, как оно работает и чем может быть полезно. Узнайте, зачем нужна сушилка для животных, как ее выбрать правильно и что говорят о ней пользователи в отзывах.

Сушилка для собак и кошек — что это такое

Сушилка для животных, камера для груминга — это приспособление, которое появилось в продаже относительно недавно, однако его уже успели оценить по достоинству многие владельцы домашних животных. Камера используется для эффективной, быстрой и комфортной сушки питомцев после стрижки, купания и других подобных процедур. Такая сушилка для собак мелких пород и для кошек дополнена специальной системой обогрева и вентилятором, за счет чего формируется поток теплого и комфортного для животного воздуха.

Конструкция сушилки для кошек и собак включает несколько отверстий для циркуляции воздуха, а также дверцу, через которую животное попадает внутрь.

Сушилка для собак и кошек используется для эффективной, быстрой и комфортной сушки питомцев после стрижки, купанияСушилка для собак и кошек используется для эффективной, быстрой и комфортной сушки питомцев после стрижки, купания
Сушилка для собак и кошек используется для эффективной, быстрой и комфортной сушки питомцев после стрижки, купания. Фото: aliexpress.ru

Как работает сушилка для собак и кошек

Сушилка для животных работает очень просто: кошка или собака помещается внутрь, дверь плотно закрывается для аккумуляции тепла. После этого запускается система вентиляции, которая обеспечивает циркуляцию прохладного или теплого воздуха. Именно это и есть процесс сушки. Есть возможность регулировать скорость, с которой проходит воздух, а также настраивать температуру воздушного потока.

Сушилка для собак и кошек работает просто: кошка или собака помещается внутрь, дверь плотно закрывается для аккумуляции теплаСушилка для собак и кошек работает просто: кошка или собака помещается внутрь, дверь плотно закрывается для аккумуляции тепла
Сушилка для собак и кошек работает просто: кошка или собака помещается внутрь, дверь плотно закрывается для аккумуляции тепла. Фото: aliexpress.ru

В процессе эксплуатации сушилка для кошек и собак не издает сильного шума, поэтому питомец внутри камеры чувствует себя спокойно и не испытывает страха. Воздух циркулирует равномерно, что позволяет тщательно просушивать всю шерсть кошки или собаки. Это исключает появление неприятного запаха и образование комков, колтунов.

Благодаря специальному оборудованию и настройкам камеры можно достичь более качественного результата сушки. Воздух равномерно проникает в шерсть питомца, предотвращая появление комков или запаха.

Сушилка для собак и кошек не издает сильного шума, поэтому питомец внутри камеры чувствует себя спокойно и не испытывает страхаСушилка для собак и кошек не издает сильного шума, поэтому питомец внутри камеры чувствует себя спокойно и не испытывает страха
Сушилка для собак и кошек не издает сильного шума, поэтому питомец внутри камеры чувствует себя спокойно и не испытывает страха. Фото: aliexpress.ru
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Как выбрать сушилку для кошек

Сегодня в продаже на маркетплейсах можно найти разные модели сушилок для кошек и собак. На что обратить внимание при их выборе? В первую очередь на соответствие габаритов камеры размерам домашнего животного. Важно, чтобы оборудование работало тихо, не доставляя собакам и кошкам лишнего стресса. Питомец внутри сушилки должен чувствовать себя комфортно. К примеру, эта модель PETJC, судя по отзывам покупателей, работает практически бесшумно. Кроме того, воздух внутри камеры распределяется равномерно, что также отмечают покупатели. Сравнивая использование этой сушилки для животных с феном, владельцы питомцев обращают внимание на то, что собаки и кошки испытывают в процессе гораздо меньше тревоги, а иногда и вовсе переносят процедуру сушки абсолютно спокойно.

Сушилка для собак и кошек PETJC работает практически бесшумно, воздух внутри камеры распределяется равномерноСушилка для собак и кошек PETJC работает практически бесшумно, воздух внутри камеры распределяется равномерно
Сушилка для собак и кошек PETJC работает практически бесшумно, воздух внутри камеры распределяется равномерно. Фото: aliexpress.ru

Плюс сушилки, о которой идет речь в отзывах, заключается также и в наличии специальных фильтров в ее конструкции. Они предотвращают риск попадания на кошек и собак в процессе процедуры пыли, различных загрязнений. И еще один важный плюс — это прозрачность конструкции, благодаря чему при проведении процедуры хозяин может наблюдать за своим питомцем, а животное, в свою очередь, может видеть владельца и чувствовать себя спокойно.

Сушилка для собак и кошек имеет фильтры, которые предотвращают риск попадания на кошек и собак различных загрязненийСушилка для собак и кошек имеет фильтры, которые предотвращают риск попадания на кошек и собак различных загрязнений
Сушилка для собак и кошек имеет фильтры, которые предотвращают риск попадания на кошек и собак различных загрязнений. Фото: aliexpress.ru

Отзывы о сушилке PETJC

«Заказал на АлиЭкспрессе, пришло быстро, сразу же протестировал — использовал для сушки кошки после купания. Персидский кот высох чуть больше чем за 40 минут, сушилка работала на 40 градусах. Все отлично, я очень доволен!»

Антон

«Есть подробная инструкция, легко понять, как работает эта сушилка для кошек. Сначала немного смутил пластиковый запах, но вскоре он исчез. Сушку кошка перенесла хорошо, буду использовать дальше».

Татьяна

«Работает отлично, правда, кота пришлось досушивать при помощи фена, но, возможно, стоит просто подобрать нужный режим и температуру. Цена высоковата, но в целом вещь очень полезная, у кого есть животные дома».

Борис

«Я купила сушилку для собаки небольшого размера. Переживала, что она испугается, однако собака в итоге спокойно сидела внутри и сушилась, не стрессовала. Шерсть гладкая, колтунов нет, а работает сушилка практически бесшумно. Рекомендую!»
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