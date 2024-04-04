Сушилка для кошек и собак после купания: сделали обзор, как работает эта камера

Сегодня в продаже на маркетплейсах можно найти разные модели сушилок для кошек и собак. На что обратить внимание при их выборе? В первую очередь на соответствие габаритов камеры размерам домашнего животного. Важно, чтобы оборудование работало тихо, не доставляя собакам и кошкам лишнего стресса. Питомец внутри сушилки должен чувствовать себя комфортно. К примеру, эта модель PETJC, судя по отзывам покупателей, работает практически бесшумно. Кроме того, воздух внутри камеры распределяется равномерно, что также отмечают покупатели. Сравнивая использование этой сушилки для животных с феном, владельцы питомцев обращают внимание на то, что собаки и кошки испытывают в процессе гораздо меньше тревоги, а иногда и вовсе переносят процедуру сушки абсолютно спокойно.