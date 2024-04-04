От классики до смелых трендов: выбирайте свою идеальную женскую стрижку

Posted 4 апреля, 09:40
Published 4 апреля, 09:40
Modified 9 сентября, 21:18
Updated 9 сентября, 21:18
Текстурная женская стрижка возвращается в моду, правда, в слегка измененном виде и исполнении. Принцип остался прежним: пряди, отличающиеся по длине, укладываются наподобие ярусов. Для обладательниц коротких волос эта стрижка идеальна, поскольку позволяет сохранить максимальный объем по бокам и на затылке.
Еще один вариант текстурной женской стрижки, в рамках которой пряди также выдерживаются в разной длине. Однако шегги, если сравнивать эту стрижку с каскадом, смотрится нарочито небрежно и более эффектно. Стрижка подойдет обладательницам коротких волос.
Настоящий хит 2024 года — изысканная и стильная женская стрижка, которая подойдет обладательницам волос средней длины. Ее основа — многослойность, однако пряди ложатся мягко и достаточно ровно. Эта женская стрижка напоминает шапочку — волосы на висках стригут иначе, чем на макушке, а затем аккуратно филируют пряди по всей длине. В некоторых вариантах исполнения этой женской стрижки есть челка.
Пожалуй, самая универсальная женская стрижка, которая сохраняет актуальность и в 2024 году. Длина волос — примерно до подбородка, при этом волосы стригутся горизонтально, с аккуратным срезом. Плюс этой женской стрижки заключается в том, что она не требует сложной и долгой укладки. Кроме того, каре надежно маскирует различные недостатки внешности и делает акцент на достоинствах.
Одна из самых актуальных вариаций на тему каре. Стильная и элегантная женская стрижка подойдет обладательницам волос средней длины. Особенности этой стрижки — объемный верх и слегка приподнятая часть на затылке. Это не многослойная стрижка, поэтому она смотрится достаточно сдержанно и подчеркнуто женственно.
Корейский стиль сегодня особенно актуален — это касается и одежды, и кинематографа, и стрижек. Характерная особенность этой стрижки — отсутствие так называемых сведенных участков, прореженная челка и графичные, эффектные формы. Срез выполняется, как правило, ровно и аккуратно. Кроме того, у женских стрижек в корейском стиле практически всегда предусмотрены челки, которые смотрятся объемными. Часто стилисты используют различные техники окрашивания волос, преимущественно в яркие и броские цвета.
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