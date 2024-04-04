От классики до смелых трендов: выбирайте свою идеальную женскую стрижку

Корейский стиль сегодня особенно актуален — это касается и одежды, и кинематографа, и стрижек. Характерная особенность этой стрижки — отсутствие так называемых сведенных участков, прореженная челка и графичные, эффектные формы. Срез выполняется, как правило, ровно и аккуратно. Кроме того, у женских стрижек в корейском стиле практически всегда предусмотрены челки, которые смотрятся объемными. Часто стилисты используют различные техники окрашивания волос, преимущественно в яркие и броские цвета.