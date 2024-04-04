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Posted 4 апреля, 06:14

Published 4 апреля, 06:14

Modified 9 сентября, 21:13

Updated 9 сентября, 21:13

Основные причины запаха изо рта

Основные причины запаха изо рта и как с этим бороться

4 апреля 2024, 06:14
Фото: 1MI
Основные причины запаха изо рта
Причин запаха изо рта может быть несколько, в том числе заболевания. Как с этим бороться, в материале Newia.

Причины запаха изо рта

Запах изо рта, или галитоз, может иметь различные причины, включая:

  1. Плохая чистка зубов, языка и десен может привести к накоплению бактерий и пищевых остатков, что вызывает неприятный запах.

  2. Заболевания десен, такие как пародонтит или гингивит, могут вызвать галитоз из-за воспаления тканей.

  3. Разрушение зубной эмали кариесом может стать источником запаха изо рта из-за разложения пищевых остатков бактериями.

  4. Недостаточное выделение слюны может привести к снижению самоочищения полости рта от бактерий и пищевых остатков, что способствует появлению галитоза.

  5. Некоторые заболевания желудочно-кишечного тракта могут стать причиной неприятного запаха из-за неправильной работы пищеварительной системы.

  6. Некоторые продукты, такие как лук, чеснок, кофе, алкоголь и курение, способны вызывать запах изо рта из-за воздействия на состав слюны.

Если проблема беспокоит постоянно, важно обратиться к стоматологу для выявления причины и получения соответствующего лечения.

Фото: 1MI

Почему появляется неприятный запах изо рта по утрам

Каждое утро почти у всех людей возникает запах изо рта. Это объясняется тем, что во время ночного отдыха выработка слюны в полости рта снижается, что делает процесс самоочищения менее эффективным. У пожилых людей галитоз может наблюдаться не только по утрам, но и в течение дня, даже если они соблюдают правила гигиены полости рта. Это может быть вызвано хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Как убрать запах изо рта

Чтобы убрать запах изо рта, следует принять следующие меры:

  1. Чистите зубы дважды в день щеткой и зубной нитью, используйте зубную пасту с антисептическим эффектом. Очищайте язык специальной щеточкой или скребком.

  2. Пейте достаточное количество воды: это помогает увлажнить рот и стимулирует выделение слюны, за счет чего гибнут бактерии и пропадает запах.

  3. Ограничьте потребление острых, пряных, чесночных и луковых блюд, а также алкоголя и кофе.

  4. Жевательная резинка помогает стимулировать выделение слюны, что может временно помочь устранить запах.

  5. Если запах изо рта не уходит при соблюдении хорошей гигиены рта и устранении потенциальных причин, то важно обратиться к стоматологу для диагностики и лечения возможных заболеваний полости рта.

  6. Устраните проблемы с пищеварением, следите за своим общим здоровьем, так как некоторые заболевания могут также влиять на запах изо рта.

Если запах сохраняется или усиливается, несмотря на предпринятые меры, обязательно обратитесь к врачу для профессиональной консультации и диагностики.

Гигиена полости рта

Есть эффективное решение проблемы за одно посещение — профессиональная гигиена полости рта. Это комплексная процедура, обладающая доказанной эффективностью: устраняет зубной налет и неприятный запах, улучшает состояние эмали, делая ее более устойчивой к инфекциям.

Фото: 1MI

Профессиональная чистка зубов также помогает выявить скрытые начальные стадии кариеса, которые могут быть незаметны до проведения процедуры. Стоматологи предлагают решение проблемы с минимальными финансовыми и временными затратами за одно посещение.

Препараты против запаха изо рта

Перед использованием определенных препаратов или лекарственного средства для решения проблемы запаха изо рта, во многих случаях рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.

Среди наиболее популярных средств, которые выбирают те, кто стремится избавиться от запаха изо рта, особенно востребованными являются:

  • Настойки с противовоспалительным и антибактериальным действием, приготовленные на основе ромашки, шалфея, коры дуба, календулы, мяты и зверобоя;
  • Антациды, представляющие собой группу препаратов, направленных на снижение кислотности;
  • Заживляющие препараты, которые обычно используются в случаях поражения слизистой оболочки.

Как убрать запах перегара

Наш организм реагирует на алкоголь как на токсин, и когда мы употребляем его, печень сразу начинает его обработку, что приводит к образованию различных продуктов распада, включая ацетальдегид. Именно это вещество вызывает устойчивый запах перегара.

Чистка зубов с использованием зубной пасты, особенно с мятным или коричным ароматом, значительно снижает запах перегара. Стоматологи также рекомендуют использовать ополаскиватели после чистки зубов. Главное — хорошо полоскать рот в течение 20-30 секунд.

Сильный аромат кофе может помешать запаху алкоголя. Чашка черного кофе без сахара и молока может эффективно справиться с этой задачей всего за несколько секунд.

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#Илья Протвинов#Общество#Желудочно-кишечный тракт#Бактерии#Десны#Запах изо рта#Чистка зубов
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