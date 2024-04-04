Основные причины запаха изо рта и как с этим бороться

Каждое утро почти у всех людей возникает запах изо рта. Это объясняется тем, что во время ночного отдыха выработка слюны в полости рта снижается, что делает процесс самоочищения менее эффективным. У пожилых людей галитоз может наблюдаться не только по утрам, но и в течение дня, даже если они соблюдают правила гигиены полости рта. Это может быть вызвано хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.