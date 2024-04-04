Если собака делает это, значит она точно вас любит

Posted 4 апреля, 07:00
Published 4 апреля, 07:00
Modified 9 сентября, 21:16
Updated 9 сентября, 21:16
Как правило, у собак прямой взгляд — это выражение агрессии, поэтому кинологи не рекомендуют смотреть в глаза незнакомому животному. Однако если собака смотрит в глаза своего хозяина и при этом не демонстрирует никаких признаков агрессии, то она так выражает свою любовь и привязанность.
Если на прогулке собака постоянно оборачивается на своего хозяина, это тоже можно считать признаком особой привязанности. Дома питомец может следовать за своим владельцем буквально по пятам, смотреть, чем он занят. Такой живой интерес к хозяину со стороны собаки — тоже проявление любви.
Если собака, взаимодействуя со своим хозяином, виляет хвостом, и при этом он больше «уходит» в правую сторону, чем в левую, значит, питомец чувствует себя счастливым. Собака счастлива быть рядом с хозяином и по-настоящему его любит.
Пожалуй, один из наиболее наглядных и понятных признаков любви со стороны собаки — искренняя радость, которую питомец испытывает при возвращении хозяина домой.
Если собака была чем-то напугана и встревожена, она пытается оказаться рядом со своим хозяином. Это демонстрирует привязанность питомца, поскольку только рядом с владельцем он может чувствовать себя комфортно и в безопасности.
Хорошо обученные собаки исполняют команды знакомых ей людей, однако быстрее всего питомец может реагировать на команды именно владельца. Это тоже демонстрирует любовь к нему и особую привязанность. Кроме того, любящая своего хозяина собака выполняет команды с явным энтузиазмом.
Многих владельцев питомцев может раздражать, когда собака без спроса берет их личные вещи. Однако такое поведение обусловлено не попыткой разозлить хозяина, а искренней любовью к нему. Питомца интересует все, что связано с его владельцем, и в особенности — его запах, который остается на вещах.
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