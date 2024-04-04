Если собака делает это, значит она точно вас любит

Многих владельцев питомцев может раздражать, когда собака без спроса берет их личные вещи. Однако такое поведение обусловлено не попыткой разозлить хозяина, а искренней любовью к нему. Питомца интересует все, что связано с его владельцем, и в особенности — его запах, который остается на вещах.