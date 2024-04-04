Эффективные способы быстро убрать отеки на лице

Кроме того, болезни сердца и почек могут быть причиной задержки жидкости в организме, что приводит к отекам. Гормональные изменения, проблемы с кровообращением и некоторые лекарства, такие как гормональные препараты или препараты против высокого давления, также могут способствовать появлению отеков как побочный эффект.