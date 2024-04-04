Что за ноу-хау самоочищающийся лоток для кошек? Подробный обзор, как он работает

Если модель подключена к канализации и водопроводу, то все фекалии автоматически смываются в канализацию, а водопроводная вода смывает грязь с бортов чаши. Если нетмодель полуавтоматическая, то у нее есть сменный отсек, куда поступает испорченный наполнитель. Его нужно будет периодически менять вручную — как показывает практика, не чаще чем раз в неделю.