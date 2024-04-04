Что за ноу-хау самоочищающийся лоток для кошек? Подробный обзор, как он работает

Posted 4 апреля, 11:57
Published 4 апреля, 11:57
Modified 9 сентября, 21:19
Updated 9 сентября, 21:19
Автоматический самоочищающийся лоток — умное устройство, призванное облегчить хозяину уход за питомцем. Известно, что чистоплотные кошки не любят, когда их туалет долго не убирается. И если хозяин вовремя не успел почистить кошачий «унитаз», не поменял и не подсыпал наполнитель, то кошка начинает искать альтернативные места для похода в туалет.
Для ленивых и занятых хозяев кошек и были придуманы автоматические. самоочищающиеся лотки. Они выпускаются разных размеров и конструкций, из различных материалов и с различным функционалом.
Чаще всего кошачьи автоматические самоочищающиеся «унитазы» изготавливаются из того же пластика, что и биотуалеты. Такие модели отлично удерживают запахи, отличаются пожаробезопасностью и стойкостью к агрессивным средам. Но есть и более гигиеничные и экологичные фарфоровые модели. Правда, и цена на них значительно выше, чем на модели из доступного и эргономичного пластика.
Все самоочищающиеся лотки работают от сети, но некоторые нужно еще подключать к водопроводу и канализации. Есть и полуавтоматические модели, в которых кошачьи экскременты собираются в специальный резервуар, который придется вытряхивать вручную.
Принцип работы кошачьего автоматического «унитаза» прост: после того как питомец сходил в туалет, включается автоматическая система очистки. Причем большинство моделей снабжены датчиками движения и не будут работать, пока питомец находится в комнате, чтобы его не напугать.
Если модель подключена к канализации и водопроводу, то все фекалии автоматически смываются в канализацию, а водопроводная вода смывает грязь с бортов чаши. Если нетмодель полуавтоматическая, то у нее есть сменный отсек, куда поступает испорченный наполнитель. Его нужно будет периодически менять вручную — как показывает практика, не чаще чем раз в неделю.
Плюсы чудо-лотка очевидны для хозяина кошки: не надо постоянно следить за чистотой кошачьего туалета, можно надолго оставлять питомца одного, не боясь, что он нагадит в неположенном месте. Еще одно достоинство автоматического туалета — отсутствие неприятного запаха, что понравится особо щепетильным хозяевам.
Самоочищающийся лоток хорош для дома, в котором живет несколько кошек. Поскольку все отходы убираются сразу, то пользоваться кошачьим биотуалетом могут сразу несколько питомцев.
Из неприятных моментов можно выделить высокую стоимость автоматического чудо-лотка. Но если взвесить все «за» и «против», пожалуй, перевес будет на стороне самоочищающегося лотка — уж очень он удобен в использовании.
Есть еще один момент, который может вызвать сомнение хозяев кошки при покупке автоматического туалета. Не все питомцы соглашаются поменять привычный лоток на чудо-машину: кошек может отпугнуть шум работающего устройства, а некоторых животных не устраивает туалет без наполнителя — кошачий инстинкт призывает закапывать экскременты.
Спешим успокоить владельцев кошек — самоочищающийся лоток работает очень тихо и начинают уборку не сразу после визита питомца, чтобы не напугать животное. Практика подтверждает, что коты достаточно быстро привыкают к биотуалету, поскольку он сделан в виде домика, домика, животным там уютно и комфортно. Кроме того, в большинстве моделей в чашу насыпаются специальные гранулы, входящие в комплект, которые животное может копать.
Евгения:
«Приобрела самоочищающийся лоток для двух своих питомцев — кота Хьюстона и кошечки Эльзы. Решилась на это, потому что, приходя с работы, частенько натыкалась на лужи и „комочки“ — ну не хотели мои животные ходить в грязный лоток. Переживала, что закрытый лоток им не понравится, но ошиблась — и Хьюстон, и Эльза быстро освоились. Что понравилось мне? Очень легко разбирается, прост в использовании. Подсыпать наполнитель и убирать грязный мешок нужно примерно раз в три дня. Ну и стойкий кошачий „аромат“ наконец выветрился из квартиры».
Анатолий:
«Шикарная машина для ленивых и занятых мужчин). Я часто уезжаю, а дома остается Тайсон. И если за корм я никогда не беспокоюсь, то с туалетом всегда была проблема — то под ковриком сюрприз, то в душевой. Сначала думал, что „шайтан-машина“ напугает кота, но он, напротив, оказался в восторге — даже после того, как сделает свои дела, сидит и смотрит, как всё куда-то исчезает). Сам я тоже доволен — загрузил приложение и вижу, когда надо чистить, когда подсыпать».
Алина:
«Взяла в аренду умный самоочищающийся лоток у подруги, пока та была в поездке. Очень удобная штука: на кнопочку нажал — всё исчезло, запаха никакого! После такого тестирования себе купила такой же. Рекомендую всем кошатникам)».
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