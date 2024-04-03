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Posted 3 апреля, 08:19

Published 3 апреля, 08:19

Modified 9 сентября, 21:15

Updated 9 сентября, 21:15

Женские стрижки, которые позволят вам выглядеть моложе на 10 лет

Женские стрижки, которые позволят вам выглядеть моложе на 10 лет

3 апреля 2024, 08:19
Фото: modnica.club
Женские стрижки, которые позволят вам выглядеть моложе на 10 лет
Помолодеть можно и без пластики и уколов красоты — достаточно подобрать правильную стрижку. Предлагаем обратить внимание на эти несколько модных вариантов: все прически несложные, легко поддаются укладке, рассчитаны для волос разной длины.

Каре средней длины

Каре считается универсальной женской стрижкой, которая идет практически всем. Если вы никогда не носили каре, то есть смысл примерить на себя новый образ. Особенно тем, кто хочет скрыть «поплывший» овал лица. Удлиненные пряди у лица скроют проблемные зоны — брыли, частично закроют щеки.

Каре средней длиныКаре средней длины
Каре средней длины. Фото: Изображение Midjourney

Удлиненный боб с челкой

Часто возраст выдает лоб, на котором появляются морщины и заломы. Скрыть это поможет женская стрижка с челкой. Стилисты рекомендуют боб средней длины с градуированной челкой, которая благодаря технике «многослойности» ляжет красивыми прядями и подчеркнет линию скул.

Каскад

Благодаря особой технике выполнения, каскад ложится мягкими подкрученными прядями, скрадывая излишнюю округлость лица. Также можно дополнить ее эффектной челкой, что придаст образу моложавости.

Пикси

Не зря многие женщины бальзаковского возраста выбирают пикси. Эта прическа предполагает сильно выстриженные виски и затылок вкупе с характерной «шапочкой» и длинной челкой. Стрижка предполагает креативные виды укладки, благодаря чему образ преображается, становится ярким и по-молодежному дерзким.

ПиксиПикси
Пикси. Фото: Изображение Midjourney

Кудрявый боб

Слегка вьющиеся пряди придают образу легкость и романтичность — что характерно для юных девушек. Добиться легких воздушных завитков можно с помощью биозавивки или манипуляций утюжком.

Асимметричный боб

Оригинальность, свойственная асимметричным прическам, делает образ креативным и мгновенно омолаживает его. Прическа подходит не всем, идеально смотрится на женщинах с длинной шеей и правильными чертами лица. Также усилить эффект стрижки можно цветными прядями.

Асимметричный бобАсимметричный боб
Асимметричный боб. Фото: Изображение Midjourney

Многослойная стрижка

Слоистые срезы позволяют создать стильный и молодой образ. Такие прически прекрасно подойдут для любой длины волос. Можно рассмотреть вариации с челкой и без нее.

#Красота#Мода#Все материалы авторов#Волосы
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