Женские стрижки, которые позволят вам выглядеть моложе на 10 лет

Каре считается универсальной женской стрижкой, которая идет практически всем. Если вы никогда не носили каре, то есть смысл примерить на себя новый образ. Особенно тем, кто хочет скрыть «поплывший» овал лица. Удлиненные пряди у лица скроют проблемные зоны — брыли, частично закроют щеки.