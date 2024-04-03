Топ-5 пород кошек, которые лучше всего ладят с маленькими детьми

Несмотря на свои укрупненные габариты и необычный облик (мейн-куны больше похожи на диких кошек, живущих в природных условиях), эти животные прекрасно ладят с детьми любых возрастов. Мейн-куны имеют очень благородный характер, что отражается на их царственном облике. А еще любознательны и активны, поэтому им интересны игры, которые затевают с ними дети. Эту породу можно заводить многодетным семьям, живущим в своем частном доме, так как крупным животным нужен простор.