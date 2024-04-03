Топ-5 пород кошек, которые лучше всего ладят с маленькими детьми

Posted 3 апреля, 08:57
Published 3 апреля, 08:57
Modified 9 сентября, 21:15
Updated 9 сентября, 21:15
Шотландскую вислоухую кошку легко идентифицировать по прижатым к голове ушкам, крупному корпусу и довольно развитой мускулатуре. Они идеальны для содержания в квартире, в меру активны и любознательны, любят исследовать пространство вокруг. Привязаны к хозяевам, хорошо относятся к детям, любят поглаживания, почесывания, но не терпят вольностей в виде крепких объятий — важно объяснить это малышу. В остальном данная порода прекрасно подойдет для семьи с детьми, проживающей в городской квартире.
Несмотря на свои укрупненные габариты и необычный облик (мейн-куны больше похожи на диких кошек, живущих в природных условиях), эти животные прекрасно ладят с детьми любых возрастов. Мейн-куны имеют очень благородный характер, что отражается на их царственном облике. А еще любознательны и активны, поэтому им интересны игры, которые затевают с ними дети. Эту породу можно заводить многодетным семьям, живущим в своем частном доме, так как крупным животным нужен простор.
Оставляя малыша в компании с представителем этой породы, родители могут быть спокойны. Британские короткошерстные кошки никогда не станут обижать детей и с радостью вовлекаются в активные игры. Это ласковые животные, которые любят внимание, но также и ценят свою независимость. Несмотря на игривость, нуждаются в уединении. Как правило, домашний питомец выберет в квартире уголок, где какое-то время будет наслаждаться спокойствием и уединением.
Порода рэгдолл считается не слишком распространенной. Тем не менее владельцы таких кошек давно оценили их по достоинству: и за внешние качества, и за невероятную доброту и дружелюбие. Представители породы рэгдолл — крупные пушистые коты, которые очень уравновешенны и отлично уживаются не только с детьми, но и с другими котами, и даже с собаками.
Если вам хочется найти питомца, который был бы лоялен к детям и имел отличный экстерьер, выбирайте русскую голубую кошку. Она обладает легким нравом, умна, независима. В меру любит игры, позволяет гладить себя, но никогда — тискать. Русская голубая кошка нуждается в отдельном уголке, в идеале купить для нее многоярусный домик, который она будет исследовать.
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