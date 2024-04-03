Тина Канделаки поделилась секретом стройности ног

Posted 3 апреля, 18:35
Published 3 апреля, 18:35
Modified 9 сентября, 21:16
Updated 9 сентября, 21:16
О том, как избавиться от нежелательных объемов в области ног, журналистка, ведущая и продюсер рассказала на своей странице в одной из соцсетей. Точнее, она заявила, что убрать лишние сантиметры только с ног не получится. А чтобы похудеть «целиком», звезда рекомендовала ограничить углеводы и заниматься кардиотренировками.
Как сообщает gazeta.ru, один из поклонников задал знаменитости вопрос о сравнительной эффективности массажа и спортивных нагрузок в стремлении к красивому телу. Телеведущая заверила, что следует совмещать оба подхода, уделив особое внимание лимфодренажному виду массажа.
«Тело будет выглядеть абсолютно фантастически», — пообещала звезда.
Не так давно сын телеведущей Леонтий принял решение не участвовать больше в шоу «Новая Фабрика звезд». Набравший большое количество голосов молодой человек все-таки покинул проект. Он отметил, что сможет добиться желаемого и без «Фабрики», а звездная мама его в этом поддержала.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14