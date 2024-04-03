Тина Канделаки поделилась секретом стройности ног

О том, как избавиться от нежелательных объемов в области ног, журналистка, ведущая и продюсер рассказала на своей странице в одной из соцсетей. Точнее, она заявила, что убрать лишние сантиметры только с ног не получится. А чтобы похудеть «целиком», звезда рекомендовала ограничить углеводы и заниматься кардиотренировками.