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Posted 3 апреля, 08:55

Published 3 апреля, 08:55

Modified 9 сентября, 21:14

Updated 9 сентября, 21:14

Эксперт ответил, кому полагается бесплатная квартира от государства и можно ли ее приватизировать

Социальная квартира — получаем бесплатно и приватизируем в собственность

3 апреля 2024, 08:55
Фото: Изображение Midjourney
Эксперт ответил, кому полагается бесплатная квартира от государства и можно ли ее приватизировать
Эксперт ответил, кому полагается бесплатная квартира от государства и можно ли ее приватизировать

Не у каждого есть возможность приобрести жилье в ипотеку. В таком случае для россиян предусмотрено получение бесплатной квартиры от государства, в которой можно жить и не беспокоиться о будущем.

Более того, такое жилье можно оформить в собственность, которая позволит передавать ее по наследству или даже продавать.

Как получить квартиру от государстваКак получить квартиру от государства
Как получить квартиру от государства. Фото: 1MI

Как получить квартиру от государства

Эксперт и директор «Мой дом онлайн» Алексей Шильников рассказал, как можно получить квартиру от государства. Бесплатное жилье по договору социального найма могут предоставить малоимущим гражданам, которые официально признаны нуждающимися в жилье.

Но и это не исчерпывающий список людей, кому можно получить квартиру. Минздравом утверждены формы заболеваний, при которых проживание с другими членами семьи невозможно. В данных случаях появляется право на получение отдельной жилплощади.

Так же в категорию льготников попадают жильцы квартир и домов, идущих под снос, инвалиды 1 и 2 группы, ветераны ВОВ, военнослужащие, люди, пострадавшие в результате природных бедствий (наводнения, пожары) и ЧП.

Как получить квартиру от государстваКак получить квартиру от государства
Как получить квартиру от государства. Фото: 1MI

Квартира по социальному найму

Для получения жилья от государства необходимо пройти ряд этапов, рассказывает эксперт:

«Желающие получить бесплатное жилье от государства должны иметь жилищные условия ниже норматива по площади. Важно отметить, что у заявителя на льготу и членов его семьи не должно быть собственной квартиры или жилья по договору социального найма».

Сначала необходимо подать запрос в администрацию своего города на муниципальное жилье, приложив к нему подписи каждого члена семьи. Затем нужно предоставить пакет документов, подтверждающих статус малоимущего и право на получение жилья.

Обычно, муниципалитет принимает решение о постановке на учет в течении 30 дней. Если госорганы не согласны на включение в реестр, данную ситуацию можно решить через судебный процесс. В случае положительного решения, предстоит ждать своей очереди на заселение, которая может занять от нескольких недель до нескольких лет.

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При проживании в такой квартире арендатор должен заботится о жилье, проводить ремонт, оплачивать коммунальные платежи. При этом, налог на такую квартиру не оплачивается, так как она является собственностью государства. Соответственно, никаких прав у человека, кроме разрешения на проживание, у него нет. Такую квартиру нельзя продать, сдать в аренду или включить в наследство.

Важно!

1 сентября 2023 года были внесены поправки в ч. 5 ст. 57 Жилищного кодекса, которые разрешают получать жилье по соцнайму не только в своем городе, но и в любом другом населенном пункте, принадлежащем данной области.
Заявитель может сразу при подачи документов указать на возможность заселения в иные города. Это связано прежде всего с тем, что не все муниципалитеты обладают резервным фондом жилья и возводят новостройки для социальной категории граждан.

Квартира по социальному наймуКвартира по социальному найму
Квартира по социальному найму. Фото: 1MI

Приватизация социальной квартиры

Алексей Шильников поясняет, что приватизация жилья по программе социальной аренды является допустимой и рекомендуемой практикой. Начинать этот процесс следует сразу после подписания соответствующего контракта.

«Важно помнить, что приватизацию можно провести лишь один раз в жизни. В процессе участвуют все зарегистрированные лица, проживающие в квартире, но есть возможность отказаться от своей доли», — отмечает эксперт.

Для осуществления приватизации необходимо собрать необходимые документы, написать заявление и представить их в соответствующий орган.

В различных регионах могут быть разные требования к документам, но обычно в список обязательных документов входят: копии и оригиналы паспортов, договор о социальной аренде, выписка из домовой книги, технический паспорт на жилое помещение, а также документ, подтверждающий отсутствие права на приватизацию.

Приватизация социальной квартирыПриватизация социальной квартиры
Приватизация социальной квартиры. Фото: 1MI

Могут ли выселить из социального жилья?

Выселение из социальной квартиры может быть добровольным, например если арендатор планирует переселение в другое удобное место или из-за предстоящего сноса дома, рассказывает Алексей Шильников.

Однако, возможно и принудительное выселение в случаях если:

  1. Жильцы систематически нарушают режим тишины в запрещенное время, соседи регулярно обращаются из-за этого в правоохранительные органы.
  2. Лицо, лишенное родительских прав, может быть выселено из социального жилья по решению уполномоченных органов.
  3. Невыплата коммунальных услуг является основанием для выселения наймодателем хозяина и его семьи.
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