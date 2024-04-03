Социальная квартира — получаем бесплатно и приватизируем в собственность

1 сентября 2023 года были внесены поправки в ч. 5 ст. 57 Жилищного кодекса, которые разрешают получать жилье по соцнайму не только в своем городе, но и в любом другом населенном пункте, принадлежащем данной области.

Заявитель может сразу при подачи документов указать на возможность заселения в иные города. Это связано прежде всего с тем, что не все муниципалитеты обладают резервным фондом жилья и возводят новостройки для социальной категории граждан.