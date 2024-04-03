Социальная квартира — получаем бесплатно и приватизируем в собственность

Posted 3 апреля, 08:55
Published 3 апреля, 08:55
Modified 9 сентября, 21:14
Updated 9 сентября, 21:14
Не у каждого есть возможность приобрести жилье в ипотеку. В таком случае для россиян предусмотрено получение бесплатной квартиры от государства, в которой можно жить и не беспокоиться о будущем.
Более того, такое жилье можно оформить в собственность, которая позволит передавать ее по наследству или даже продавать.
Эксперт и директор «Мой дом онлайн» Алексей Шильников рассказал, как можно получить квартиру от государства. Бесплатное жилье по договору социального найма могут предоставить малоимущим гражданам, которые официально признаны нуждающимися в жилье.
Но и это не исчерпывающий список людей, кому можно получить квартиру. Минздравом утверждены формы заболеваний, при которых проживание с другими членами семьи невозможно. В данных случаях появляется право на получение отдельной жилплощади.
Так же в категорию льготников попадают жильцы квартир и домов, идущих под снос, инвалиды 1 и 2 группы, ветераны ВОВ, военнослужащие, люди, пострадавшие в результате природных бедствий (наводнения, пожары) и ЧП.
Для получения жилья от государства необходимо пройти ряд этапов, рассказывает эксперт:
«Желающие получить бесплатное жилье от государства должны иметь жилищные условия ниже норматива по площади. Важно отметить, что у заявителя на льготу и членов его семьи не должно быть собственной квартиры или жилья по договору социального найма».
Сначала необходимо подать запрос в администрацию своего города на муниципальное жилье, приложив к нему подписи каждого члена семьи. Затем нужно предоставить пакет документов, подтверждающих статус малоимущего и право на получение жилья.
Обычно, муниципалитет принимает решение о постановке на учет в течении 30 дней. Если госорганы не согласны на включение в реестр, данную ситуацию можно решить через судебный процесс. В случае положительного решения, предстоит ждать своей очереди на заселение, которая может занять от нескольких недель до нескольких лет.
При проживании в такой квартире арендатор должен заботится о жилье, проводить ремонт, оплачивать коммунальные платежи. При этом, налог на такую квартиру не оплачивается, так как она является собственностью государства. Соответственно, никаких прав у человека, кроме разрешения на проживание, у него нет. Такую квартиру нельзя продать, сдать в аренду или включить в наследство.
Важно!
1 сентября 2023 года были внесены поправки в ч. 5 ст. 57 Жилищного кодекса, которые разрешают получать жилье по соцнайму не только в своем городе, но и в любом другом населенном пункте, принадлежащем данной области.
Заявитель может сразу при подачи документов указать на возможность заселения в иные города. Это связано прежде всего с тем, что не все муниципалитеты обладают резервным фондом жилья и возводят новостройки для социальной категории граждан.
Алексей Шильников поясняет, что приватизация жилья по программе социальной аренды является допустимой и рекомендуемой практикой. Начинать этот процесс следует сразу после подписания соответствующего контракта.
«Важно помнить, что приватизацию можно провести лишь один раз в жизни. В процессе участвуют все зарегистрированные лица, проживающие в квартире, но есть возможность отказаться от своей доли», — отмечает эксперт.
Для осуществления приватизации необходимо собрать необходимые документы, написать заявление и представить их в соответствующий орган.
В различных регионах могут быть разные требования к документам, но обычно в список обязательных документов входят: копии и оригиналы паспортов, договор о социальной аренде, выписка из домовой книги, технический паспорт на жилое помещение, а также документ, подтверждающий отсутствие права на приватизацию.
Выселение из социальной квартиры может быть добровольным, например если арендатор планирует переселение в другое удобное место или из-за предстоящего сноса дома, рассказывает Алексей Шильников.
Однако, возможно и принудительное выселение в случаях если:
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