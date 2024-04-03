Самые эффектные образы знаменитостей на премии «Виктория»

Певица Миа Бойка едва не осталась без торжественного наряда. Как рассказала знаменитость, буквально за пару часов до начала церемонии вручения премии выяснилось, что платье не подходит ей по размеру. Наряд пришлось ушивать, и, судя по всему, с этой задачей справились неплохо.