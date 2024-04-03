Самые эффектные образы знаменитостей на премии «Виктория»

Posted 3 апреля, 06:00
Published 3 апреля, 06:00
Modified 9 сентября, 21:12
Updated 9 сентября, 21:12
«Виктория» — национальная музыкальная премия, которая вручается за высокие достижения в сфере шоу-бизнеса. В Москве ее в торжественной обстановке вручили 16 марта. Мероприятие посетили многие знаменитости — как лауреаты премии, так и те, кто пришел в качестве гостей.
Лолита удивила гостей премии «Виктория» наличием черной медицинской маски. Выяснилось, что накануне знаменитость была на приеме у стоматолога — после процедуры на ее лице появились отеки. Именно их Лолита скрывала при помощи маски.
Для премии «Виктория» Филипп Киркоров выбрал белоснежный костюм классического кроя, который украсил брошами из полудрагоценных камней. Спутницей знаменитости стала певица Марго, образ которой получился даже более эффектным.
Певица Анна Асти, также посетившая церемонию вручения премии, выбрала довольно скромный по крою, но эффектный наряд — топ с блестками и длинную белую юбку, декорированную многочисленными складками.
Ольга Бузова на церемонии вручения премии «Виктория» не только охотно демонстрировала свой наряд, но и рассказывала о том, как он появился. Как уточнила знаменитость, ее образ имеет название Chinese queen, выбранное в честь популярного и эффектного шоу.
Для своего образа певица Наташа Королева выбрала необычный аксессуар — парик ярко-красного цвета. В качестве наряда знаменитость выбрала брючный костюм женственного розового цвета.
Певица Миа Бойка едва не осталась без торжественного наряда. Как рассказала знаменитость, буквально за пару часов до начала церемонии вручения премии выяснилось, что платье не подходит ей по размеру. Наряд пришлось ушивать, и, судя по всему, с этой задачей справились неплохо.
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