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Posted 3 апреля, 03:00

Published 3 апреля, 03:00

Modified 9 сентября, 21:12

Updated 9 сентября, 21:12

Отличная стрижка для пуделя: советы от профессиональных грумеров

3 апреля 2024, 03:00
Как стильно подстричь пуделя и можно ли сделать это самому в домашних условиях? Популярные стрижки для пуделей и рекомендации грумеров.

Где сделать стрижку пуделю

Если вы не собираетесь вести питомца на выставку, то вполне можно ограничиться гигиенической стрижкой. Но совсем без нее не обойтись, иначе собака будет выглядеть запущенной, а в шерсти начнут появляться колтуны. Кроме того, стриженый пес реже страдает от дерматологических и офтальмологических болезней.

Подстричь собаку можно и самостоятельно, но только если хозяин обладает хотя бы начальными навыками груминга и набором необходимых инструментов. Но лучше все же довериться профессионалам, поскольку грумер не только подстрижет собаку, но и проведет полный комплекс гигиенических процедур: мытье, вычес, подрезание когтей, чистку параанальных желез, глаз и ушей.

Выставочные же варианты стрижек выполняются только у профессиональных грумеров. Причем мастер должен иметь навыки работы именно с пуделями.

Виды стрижек для пуделя

Модельные варианты стрижек для пуделя делятся на выставочные (определяемые стандартами FCI) и креативные. К первой группе относятся:

  • «Лев» — классический и самый популярный вариант. Имеет несколько вариаций: «скандинавский лев», «британский лев», «континенталь».
  • «Модерн» — сложный вариант, поскольку здесь должны быть строго соблюдены все стандарты. Поэтому в этом случае лучше обратиться к опытному грумеру.
  • «Паппи клип» — версия для щенков в возрасте от 4 месяцев до 1,5 года.

Креативные виды ограничиваются лишь полетом фантазии мастера. Среди популярных и стильных вариантов — «бишон», «кеннель», «ягненок», «бикини», голландская и корейская стрижки.

Стричь питомца нужно регулярно начиная с четырехмесячного возраста — примерно раз в три недели, в зависимости от длины шерсти собаки. При этом нужно не забывать про вычесывание — это нужно делать не менее 2–3 раз в неделю.

#Общество#Собака#Животные#Все материалы авторов
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