Отличная стрижка для пуделя: советы от профессиональных грумеров

Если вы не собираетесь вести питомца на выставку, то вполне можно ограничиться гигиенической стрижкой. Но совсем без нее не обойтись, иначе собака будет выглядеть запущенной, а в шерсти начнут появляться колтуны. Кроме того, стриженый пес реже страдает от дерматологических и офтальмологических болезней.