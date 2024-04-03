Отличная стрижка для пуделя: советы от профессиональных грумеров

Posted 3 апреля, 03:00
Published 3 апреля, 03:00
Modified 9 сентября, 21:12
Updated 9 сентября, 21:12
Если вы не собираетесь вести питомца на выставку, то вполне можно ограничиться гигиенической стрижкой. Но совсем без нее не обойтись, иначе собака будет выглядеть запущенной, а в шерсти начнут появляться колтуны. Кроме того, стриженый пес реже страдает от дерматологических и офтальмологических болезней.
Подстричь собаку можно и самостоятельно, но только если хозяин обладает хотя бы начальными навыками груминга и набором необходимых инструментов. Но лучше все же довериться профессионалам, поскольку грумер не только подстрижет собаку, но и проведет полный комплекс гигиенических процедур: мытье, вычес, подрезание когтей, чистку параанальных желез, глаз и ушей.
Выставочные же варианты стрижек выполняются только у профессиональных грумеров. Причем мастер должен иметь навыки работы именно с пуделями.
Модельные варианты стрижек для пуделя делятся на выставочные (определяемые стандартами FCI) и креативные. К первой группе относятся:
Креативные виды ограничиваются лишь полетом фантазии мастера. Среди популярных и стильных вариантов — «бишон», «кеннель», «ягненок», «бикини», голландская и корейская стрижки.
Стричь питомца нужно регулярно начиная с четырехмесячного возраста — примерно раз в три недели, в зависимости от длины шерсти собаки. При этом нужно не забывать про вычесывание — это нужно делать не менее 2–3 раз в неделю.
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