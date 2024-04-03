Лежанка-гнездо из этого материала точно понравится вашей кошке

В лежанке тепло и уютно Как сшить лежанку для кошки самому

Кошки, как известно, любят гулять сами по себе везде, где им вздумается. Но часто бывает так, что эти независимые животные выбирают один из уголков квартиры, в котором проводят больше всего времени. А уж если поставить там уютную лежанку, то коты и вовсе не захотят покидать облюбованное местечко.