Лежанка-гнездо из этого материала точно понравится вашей кошке

Posted 3 апреля, 11:45
Published 3 апреля, 11:45
Modified 9 сентября, 21:16
Updated 9 сентября, 21:16
Кошачьи лежанки круглой формы, по типу гнезда, весьма популярны. Они имеют невысокие мягкие бортики, которые надежно укрывают питомца от сквозняков, и пушистую подушку на дне. Изделие сшито из легкого дышащего материала наподобие микрофибры или плюша. Также оно имеет экологичный наполнитель типа синтепона, который обеспечивает животному мягкость и комфорт.
Лежанки имеют разные размеры, то есть исходя из габаритов питомца можно подобрать подходящий вариант. В среднем ширина ее составляет от 38 до 42 см, а высота бортов — от 10 до 15 см. Этого вполне достаточно для небольшой кошки. Для крупных пород типа мейн-куна нужно выбирать экземпляры побольше.
Спальное место для кошки легко можно сделать своими руками, используя подручные средства. При этом много времени это не займет, а качество будет не хуже магазинного. Ткань можно выбрать любую, которая имеет ворсистую поверхность: велюр, плюш, бархат, искусственный мех. В качестве наполнителя хорошо использовать «начинку» старых пуховиков: пух, синтепон, холлофайбер. Выкройку для лежанки можно найти в интернете, перенести, учитывая масштаб, на лист ватмана, потом вырезать детали, выкроить их и сшить. Все — удобное и комфортное спальное место для любимого питомца готово.
Если кошка не хочет спать в лежанке, не расстраивайтесь, ее очень просто приучить. Есть вариант — класть туда любимую игрушку питомца или лакомство, которое она обожает. Также котов привлекает запах мяты — можно собрать травяную смесь в мешочек и спрятать ее в углу лежанки. Кошку, несомненно, привлечет этот аромат. Она будет дольше времени проводить в своем уютном «гнездышке», а вскоре начнет оставаться там и на сон.
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