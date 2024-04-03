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Posted 3 апреля, 11:45

Published 3 апреля, 11:45

Modified 9 сентября, 21:16

Updated 9 сентября, 21:16

Лежанка-гнездо из этого материала точно понравится вашей кошке

Лежанка-гнездо из этого материала точно понравится вашей кошке

3 апреля 2024, 11:45
Фото: aliexpress.ru
Лежанка-гнездо из этого материала точно понравится вашей кошке
Кошки, как известно, любят гулять сами по себе везде, где им вздумается. Но часто бывает так, что эти независимые животные выбирают один из уголков квартиры, в котором проводят больше всего времени. А уж если поставить там уютную лежанку, то коты и вовсе не захотят покидать облюбованное местечко.

В лежанке тепло и уютно

Кошачьи лежанки круглой формы, по типу гнезда, весьма популярны. Они имеют невысокие мягкие бортики, которые надежно укрывают питомца от сквозняков, и пушистую подушку на дне. Изделие сшито из легкого дышащего материала наподобие микрофибры или плюша. Также оно имеет экологичный наполнитель типа синтепона, который обеспечивает животному мягкость и комфорт.

Лежанки имеют разные размеры, то есть исходя из габаритов питомца можно подобрать подходящий вариант. В среднем ширина ее составляет от 38 до 42 см, а высота бортов — от 10 до 15 см. Этого вполне достаточно для небольшой кошки. Для крупных пород типа мейн-куна нужно выбирать экземпляры побольше.

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Как сшить лежанку для кошки самому

Спальное место для кошки легко можно сделать своими руками, используя подручные средства. При этом много времени это не займет, а качество будет не хуже магазинного. Ткань можно выбрать любую, которая имеет ворсистую поверхность: велюр, плюш, бархат, искусственный мех. В качестве наполнителя хорошо использовать «начинку» старых пуховиков: пух, синтепон, холлофайбер. Выкройку для лежанки можно найти в интернете, перенести, учитывая масштаб, на лист ватмана, потом вырезать детали, выкроить их и сшить. Все — удобное и комфортное спальное место для любимого питомца готово.

Если кошка не хочет спать в лежанке, не расстраивайтесь, ее очень просто приучить. Есть вариант — класть туда любимую игрушку питомца или лакомство, которое она обожает. Также котов привлекает запах мяты — можно собрать травяную смесь в мешочек и спрятать ее в углу лежанки. Кошку, несомненно, привлечет этот аромат. Она будет дольше времени проводить в своем уютном «гнездышке», а вскоре начнет оставаться там и на сон.

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