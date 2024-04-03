Как длина волос может повысить сексуальное обаяние женщин?

Исследователи решили оценить, насколько длина волос связана с количеством половых контактов, то есть сексуальной привлекательностью женщины. Они опросили мужчин и женщин, состоящих в браке, всего 204 пары. Возраст опрошенных составлял от 25 до 51 года, участвовали как бездетные семьи, так и пары, у которых от 1 до 4 детей.