Как длина волос может повысить сексуальное обаяние женщин?

Posted 3 апреля, 18:00
Published 3 апреля, 18:00
Modified 9 сентября, 21:14
Updated 9 сентября, 21:14
Неужели стрижка до плеч — не вариант и пора менять привычный стиль? Или длина прядей не так уж важна? Разберемся в сегодняшнем материале.
Мужчинам всегда нравились дамы с длинными локонами. Испокон веков красавицы в культурах разных народов изображались с красивыми волосами. Персонажи сказок «Варвара-краса длинная коса», «Рапунцель» и богиня с полотна Боттичелли «Рождение Венеры» тому подтверждение.
Позже привлекательность длинных женских локонов анализировали ученые. В частности, Чарльз Дарвин считал их важным фактором полового отбора. Тем не менее каких-либо серьезных исследований по этому поводу не проводилось.
Исследователи решили оценить, насколько длина волос связана с количеством половых контактов, то есть сексуальной привлекательностью женщины. Они опросили мужчин и женщин, состоящих в браке, всего 204 пары. Возраст опрошенных составлял от 25 до 51 года, участвовали как бездетные семьи, так и пары, у которых от 1 до 4 детей.
Участники отвечали на вопросы, касающиеся длины волос супруги или супруга, частоты интимных контактов, общей удовлетворенности отношениями. Результаты показали, что сама по себе длина волос женщины не так уж привлекательна для мужчины. Гораздо большее значение имеет состояние локонов в прическе. Возбуждение у мужчин вызывают здоровые, густые и блестящие пряди, следовательно, их обладательницы имеют большую сексуальность. Поэтому салонные процедуры, которые помогают волосам оставаться здоровыми, — это хороший способ зарядить партнера сексуальной энергией.
Что же касается мужчин, то длина их волос абсолютно не влияет на сексуальную жизнь пары. Девушки обращают внимание на шевелюру партнера скорее с эстетической точки зрения.
В отчетной статье исследователи опубликовали такой вывод:
«Связь между состоянием волос женщины, ее привлекательностью, сексуальным желанием мужа и частотой половых контактов оказалась значимой. Более сильное желание у мужа приводит к более частым половым актам в парах».
Примечательно, что ни цвет, ни укладка не влияют на мнение партнеров о привлекательности. По ним можно разве что отметить хороший стиль человека, тем самым повысить его самооценку.
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