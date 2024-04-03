5 мастерских приемов укладки чудо-феном: результат как в салоне

Для создания упругих завитков нужно выбрать насадку нужного размера и направления, включить подачу горячего воздуха. Волосы предварительно разделить на одинаковые по толщине пряди. С чудо-феном не надо наматывать прядь вокруг насадки. При помощи эффекта Коанда она сама притянется к насадке и завьется в нужную сторону. Для того чтобы кудри продержались дольше, можно нанести на волосы мусс или другой фиксирующий стайлинг для укладки.