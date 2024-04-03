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Posted 3 апреля, 11:35

Published 3 апреля, 11:35

Modified 9 сентября, 21:15

Updated 9 сентября, 21:15

5 мастерских приемов укладки чудо-феном: результат как в салоне

5 мастерских приемов укладки чудо-феном: результат как в салоне

3 апреля 2024, 11:35
Фото: aliexpress.ru
5 мастерских приемов укладки чудо-феном: результат как в салоне
Стайлер с насадками для разного вида укладок завоевал сердца многих девушек, которые признаются: никогда еще прическа не получалась такой эффектной в кратчайшие сроки. Расскажем, в чем особенность чудо-фена и какие варианты укладок он предлагает своим обладательницам.

Волшебные свойства чудо-фена

Прежде всего стайлер обладает высокой мощностью и рядом технических возможностей, которые позволяют устройству с легкостью менять силу и направление подаваемой струи воздуха и ее температурный режим. Благодаря этому, а также разнообразию насадок женщины могут делать профессиональную укладку у себя дома и всегда выглядеть безупречно, даже без помощи стилиста.

Чудо-фен с легкостью меняет силу и направление подаваемой струи воздуха и ее температурный режимЧудо-фен с легкостью меняет силу и направление подаваемой струи воздуха и ее температурный режим
Чудо-фен с легкостью меняет силу и направление подаваемой струи воздуха и ее температурный режим. Фото: aliexpress.ru
Чудо-фен создает точную высокоскоростную струю воздуха для быстрой и аккуратной укладкиЧудо-фен создает точную высокоскоростную струю воздуха для быстрой и аккуратной укладки
Чудо-фен создает точную высокоскоростную струю воздуха для быстрой и аккуратной укладки. Фото: aliexpress.ru
Чудо-фен создаёт мощный поток воздуха, который позволяет быстро высушить и уложить волосыЧудо-фен создаёт мощный поток воздуха, который позволяет быстро высушить и уложить волосы
Чудо-фен создаёт мощный поток воздуха, который позволяет быстро высушить и уложить волосы. Фото: aliexpress.ru
Чудо-фен имеет кнопку регулировки температурыЧудо-фен имеет кнопку регулировки температуры
Чудо-фен имеет кнопку регулировки температуры. Фото: aliexpress.ru

Виды насадок

В комплект чудо-фена входят насадки, которые позволяют создавать самые разные виды завивки. Они отличаются длиной (для коротких или длинных волос), толщиной (для крупных или мелких кудрей), а также направлением накрутки (вовнутрь или во внешнюю сторону). Также фен имеет обдув для сушки волос, щетку-браш для выпрямления и разглаживания.

Чудо-фен имеет обдув для сушки волос, щетку-браш для выпрямления и разглаживания.Чудо-фен имеет обдув для сушки волос, щетку-браш для выпрямления и разглаживания.
Чудо-фен имеет обдув для сушки волос, щетку-браш для выпрямления и разглаживания.. Фото: aliexpress.ru
Насадки на фен отличаются длиной, толщиной и направлением накруткиНасадки на фен отличаются длиной, толщиной и направлением накрутки
Насадки на фен отличаются длиной, толщиной и направлением накрутки. Фото: aliexpress.ru
В комплект чудо-фена входят насадки, которые позволяют создавать самые разные виды завивкиВ комплект чудо-фена входят насадки, которые позволяют создавать самые разные виды завивки
В комплект чудо-фена входят насадки, которые позволяют создавать самые разные виды завивки. Фото: aliexpress.ru
Благодаря мощному потоку воздуха волосы сами притягиваются к насадкеБлагодаря мощному потоку воздуха волосы сами притягиваются к насадке
Благодаря мощному потоку воздуха волосы сами притягиваются к насадке. Фото: aliexpress.ru
Стайлер обладает высокой мощностью и рядом технических возможностейСтайлер обладает высокой мощностью и рядом технических возможностей
Стайлер обладает высокой мощностью и рядом технических возможностей. Фото: aliexpress.ru
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Упругие кудри

Для создания упругих завитков нужно выбрать насадку нужного размера и направления, включить подачу горячего воздуха. Волосы предварительно разделить на одинаковые по толщине пряди. С чудо-феном не надо наматывать прядь вокруг насадки. При помощи эффекта Коанда она сама притянется к насадке и завьется в нужную сторону. Для того чтобы кудри продержались дольше, можно нанести на волосы мусс или другой фиксирующий стайлинг для укладки.

Легкая волна

Также просто закрутить волосы в легкие небрежные волны, которые часто можно увидеть на голове у звездных модниц. Надо просто выбрать подходящую насадку чудо-фена, поднести к ней прядь и — вуаля! Правда, необходимо следить за временем: для создания легкой волны достаточно чуть-чуть подержать прядь на горячей насадке.

Спиралевидные локоны

Романтичный образ с локонами- тоже посильная задача для чудо-фена. Нужно только выбрать насадку подлиннее и при завивке слегка оттягивать прядь книзу.

Зеркальная гладкость

Для достижения гладкости волос нужно использовать насадку-щетку для разглаживания. Нужный эффект достигается при помощи воздушного потока. С помощью насадки нужно проработать все пряди от корней до кончиков.

Объем у корней

Такие актуальные прически, как каре, боб, каскад, часто требуют основательной укладки, при которой объем у корней имеет первостепенное значение. При помощи щетки-браша прикорневой объем достигается очень легко: нужно лишь зафиксировать браш у корней и включить поток горячего воздуха. Предварительно нанести на корни стайлинговое средство — мусс или спрей для объема.

#Красота#Покупки#Все материалы авторов#Волосы
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