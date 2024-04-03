5 мастерских приемов укладки чудо-феном: результат как в салоне

Posted 3 апреля, 11:35
Published 3 апреля, 11:35
Modified 9 сентября, 21:15
Updated 9 сентября, 21:15
Прежде всего стайлер обладает высокой мощностью и рядом технических возможностей, которые позволяют устройству с легкостью менять силу и направление подаваемой струи воздуха и ее температурный режим. Благодаря этому, а также разнообразию насадок женщины могут делать профессиональную укладку у себя дома и всегда выглядеть безупречно, даже без помощи стилиста.
В комплект чудо-фена входят насадки, которые позволяют создавать самые разные виды завивки. Они отличаются длиной (для коротких или длинных волос), толщиной (для крупных или мелких кудрей), а также направлением накрутки (вовнутрь или во внешнюю сторону). Также фен имеет обдув для сушки волос, щетку-браш для выпрямления и разглаживания.
Для создания упругих завитков нужно выбрать насадку нужного размера и направления, включить подачу горячего воздуха. Волосы предварительно разделить на одинаковые по толщине пряди. С чудо-феном не надо наматывать прядь вокруг насадки. При помощи эффекта Коанда она сама притянется к насадке и завьется в нужную сторону. Для того чтобы кудри продержались дольше, можно нанести на волосы мусс или другой фиксирующий стайлинг для укладки.
Также просто закрутить волосы в легкие небрежные волны, которые часто можно увидеть на голове у звездных модниц. Надо просто выбрать подходящую насадку чудо-фена, поднести к ней прядь и — вуаля! Правда, необходимо следить за временем: для создания легкой волны достаточно чуть-чуть подержать прядь на горячей насадке.
Романтичный образ с локонами- тоже посильная задача для чудо-фена. Нужно только выбрать насадку подлиннее и при завивке слегка оттягивать прядь книзу.
Для достижения гладкости волос нужно использовать насадку-щетку для разглаживания. Нужный эффект достигается при помощи воздушного потока. С помощью насадки нужно проработать все пряди от корней до кончиков.
Такие актуальные прически, как каре, боб, каскад, часто требуют основательной укладки, при которой объем у корней имеет первостепенное значение. При помощи щетки-браша прикорневой объем достигается очень легко: нужно лишь зафиксировать браш у корней и включить поток горячего воздуха. Предварительно нанести на корни стайлинговое средство — мусс или спрей для объема.
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