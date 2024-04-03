10 дизайнов ногтей, которые выдают плохой вкус

Posted 3 апреля, 07:36
Published 3 апреля, 07:36
Modified 9 сентября, 21:15
Updated 9 сентября, 21:15
Качественно сделанные узоры на ногтях сами по себе неплохи. Однако этот дизайн относится к тем временам, когда в ходу были кружевная одежда и узоры мехенди. Пора оставить моду 2010-х годов в прошлом.
Втирка на все 10 ногтей — это уже немодно. Лучше сделать маникюр с сочетанием разных оттенков, матовым дизайном, небольшим количеством блесток.
Ногти с расширенными свободными краями смотрятся слишком широкими. Это не самая лучшая форма, и мастера, как правило, отговаривают клиенток от подобного оформления.
Пестрые «веселые» цвета и декор в виде мультипликационных персонажей выглядят слишком аляписто даже для неформального образа. Девушкам старше 15 лет носить такие ногти противопоказано.
Рисунки, стразы, объемный декор, штампы и все, что визуально перегружает ногти, современным женщинам стоит оставить в прошлом. Современный дизайн приветствует минималистичное оформление.
Тонкие, остро отточенные ногти большой длины больше не в тренде. Кошачьи коготки на женских пальцах делать не стоит. В моде — ухоженные руки с ногтями пропорциональной длины и приглушенными цветами лака.
У этого дизайна только один плюс — он оригинальный. Больше ничего хорошего о пирсинге для длинных ногтей сказать нельзя: это сложно, неудобно и давно уже не в моде. Лучше выбрать менее экстремальную идею.
Ярко-розовый гламур надоел даже поклонникам фильма «Барби» и стремительно теряет позиции в мире моды. Поэтому имеет смысл отказаться от фуксии и подобных оттенков, в особенности обладательницам коротких ногтей, на которых такие цвета смотрятся китчево.
Не так давно фотографиями с градиентом хвастался каждый мастер маникюра. Всем нравились сложная техника окрашивания и цветовые переходы. Возможно, он еще вернется в моду, но явно не в этом году.
Принтованные завитушки, напоминающие узор на обоях, — это самое дно мира ногтевого дизайна. Они уже давно неактуальны и смотрятся безвкусно, особенно в сочетании с ярко-розовым, лимонным и другими кричащими цветами.
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