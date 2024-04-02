Стильные образы на весенне-летний сезон 2024 года: 12 вариантов

Спущенные плечи до сих пор актуальны, и образы с ними не скоро сойдут с подиумов. Весна — время женственности, а что может лучше подчеркнуть нежность, чем обнаженные ключицы. Для прохладной осени такой лук вряд ли подойдет, зато в летний период для него самое время!