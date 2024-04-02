Стильные образы на весенне-летний сезон 2024 года: 12 вариантов

Posted 2 апреля, 07:47
Published 2 апреля, 07:47
Modified 9 сентября, 21:08
Updated 9 сентября, 21:08
Макси всегда выглядит стильно, в том числе и в повседневных уличных образах. В 2024 году длина до щиколотки становится одним из главных трендов, широко представленным в модных коллекциях весны.
В этом сезоне на подиумы вернулась немного подзабытая бахрома. Теперь девушкам можно не сомневаться — она точно в моде!
Стильные образы этой весны не обошлись без яркого блеска стразов и пайеток. Такие наряды еще долго будут в тренде, так что можно смело покупать блестящие вещи и создавать ослепительные луки.
Одежда со спущенной талией попала в список самых стильных образов еще в 2023 году. Этой весной она остается на пике популярности.
Интересная тенденция, знакомая всем еще с 90-х, а то и раньше: широкие плечи в женских образах. Стильные пиджаки от знаменитых брендов все чаще снабжены большими подплечниками. Этой весной самое время приобрести один из них для своего гардероба.
Полоски — стильный принт для уличных и деловых образов. Этой весной уместны вертикальные, горизонтальные и даже волнообразные варианты.
Образ из вещей одного цвета — маст-хэв этой весны. Стильными считаются не только пастельные оттенки, но и яркие сочные цвета.
Если в гардеробе залежалась скучная «библиотекарская» юбка — самое время доставать ее. С этой вещью вполне можно собрать стильный весенний образ, главное — найти подходящее сочетание.
Офисные женские образы в черно-белых тонах выходят на новый уровень. Теперь это стильный тренд весны, сочетающий черты кэжуал, спортивного и бельевого стилей.
Какая же весна без цветов! Этот принт можно носить в любом году, он не выходит из моды. Особенно актуальны яркие красные цветы и объемные элементы декора.
Один из главных трендов весны — широкие юбки и платья. Не бойтесь, что в них вы будете выглядеть как кукла, которую сажают на чайник. Если выбрать вещь, которая подойдет к типу фигуры, такого эффекта не будет.
Спущенные плечи до сих пор актуальны, и образы с ними не скоро сойдут с подиумов. Весна — время женственности, а что может лучше подчеркнуть нежность, чем обнаженные ключицы. Для прохладной осени такой лук вряд ли подойдет, зато в летний период для него самое время!
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