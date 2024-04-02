Стиль офисной сирены: как выглядят самые модные очки на весну-лето — 2024

Posted 2 апреля, 09:30
Published 2 апреля, 09:30
Modified 9 сентября, 21:10
Updated 9 сентября, 21:10
Строгие очки стали главной и неотъемлемой частью стиля офисной сирены (office siren). Это подражание образу Сирены из фильма «Дьявол носит Prada». Гардероб актрисы, супермодели Жизель Бюндхен, состоял из офисных блузок, темных юбок, футлярных платьев. Однако она ко всему добавляла эротичную изюминку: расстегивала верхние пуговицы, приоткрывала ноги с помощью эффектного разреза.
Стиль полюбился модницам по всему миру, особенный ажиотаж вызвали строгие очки Сирены. Такой модный аксессуар добавила в свой образ топ-модель Белла Хадид и задала новый тренд. Теперь строгие очки — это не атрибут интеллигентного библиотекаря или строгой учительницы. Они становятся частью модного лука со страниц Vogue.
Модные очки могут быть как с диоптриями, так и без них, в зависимости от качества зрения своей носительницы. Оправа также может быть любой формы — от прямоугольной до круглой. При желании можно собрать целую коллекцию модных аксессуаров, каждый из которых по-особенному подчеркнет выразительность женских глаз. Они прекрасно сочетаются с одеждой из офисного дресс-кода: базовыми рубашками, брюками со стрелками, приталенными пиджаками, зауженными юбками. Добавить эротики позволят строгие туфли на шпильках. Прическа, которую лучше всего делать под офисный образ, — высокий хвост.
Прекрасно сочетаются с подобным стилем тонкие кардиганы, строгие водолазки, трапециевидные юбки. Последние вообще находятся на пике модных тенденций в этом сезоне — немного странные на вид, они, как оказалось, идеально выглядят в сочетании с кожаными жилетками и свободными блузками.
Основной аксессуар ярких образов — это, конечно же, сами модные очки. К слову, не стоит торопиться в оптику за покупками. Возможно, строгие очки завалялись дома в арсенале мамы, которая в 90-е сама того не зная была предтечей современной моды. В остальном все должно быть дорого и солидно: если ремень, то кожаный, если украшения, то массивные, если сумка, то классическая.
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