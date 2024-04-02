Стиль офисной сирены: как выглядят самые модные очки на весну-лето — 2024

Модные очки могут быть как с диоптриями, так и без них, в зависимости от качества зрения своей носительницы. Оправа также может быть любой формы — от прямоугольной до круглой. При желании можно собрать целую коллекцию модных аксессуаров, каждый из которых по-особенному подчеркнет выразительность женских глаз. Они прекрасно сочетаются с одеждой из офисного дресс-кода: базовыми рубашками, брюками со стрелками, приталенными пиджаками, зауженными юбками. Добавить эротики позволят строгие туфли на шпильках. Прическа, которую лучше всего делать под офисный образ, — высокий хвост.