Шаг за шагом: как подстричь йоркширского терьера без стресса для питомца

Если вы собираетесь вести питомца на выставку, то стрижку лучше поручить опытному грумеру, работающему в салоне. Он подстрижет йорка в соответствии со стандартами породы. Если же животное сильно обросло и нуждается в обычной стрижке, то ее можно сделать и дома. Процедура несложная, но довольно трудоемкая, к тому же требующая определенного инвентаря.