Шаг за шагом: как подстричь йоркширского терьера без стресса для питомца

Posted 2 апреля, 09:51
Published 2 апреля, 09:51
Modified 9 сентября, 21:11
Updated 9 сентября, 21:11
Если вы собираетесь вести питомца на выставку, то стрижку лучше поручить опытному грумеру, работающему в салоне. Он подстрижет йорка в соответствии со стандартами породы. Если же животное сильно обросло и нуждается в обычной стрижке, то ее можно сделать и дома. Процедура несложная, но довольно трудоемкая, к тому же требующая определенного инвентаря.
Хозяевам йоркширских терьеров нужно приобрести:
Терьера перед процедурой нужно хорошенько расчесать, а затем поместить его под теплую воду, чтобы как следует намочить шерсть. Далее следует перенести собаку на резиновый коврик и высушить шерсть сначала полотенцем, а затем феном и массажной щеткой до влажного состояния.
Разделите шерстку терьера на две равные части, сделав пробор вдоль позвоночника. Теперь аккуратно и равномерно подстригите отросшие пряди слева и справа чуть ниже линии корпуса. На грудке и шее пряди лучше состричь машинкой, оставив их довольно короткими.
Перед тем как стричь лапы питомцу, нужно подстричь ему коготки специальным инструментом. Затем аккуратно обрезать отросшие пряди у подушечек, ну, а шерсть на лапках по всей длине можно снять машинкой.
Ну и наконец, самый сложный этап — это стрижка головы. Очень важно не поранить питомца, совершая стрижку у глаз, носа, состригая пряди с ушей. Поэтому наличие помощника, который будет фиксировать голову собаки, очень упростит процедуру и сэкономит время. Как правило, прическа у йорка круглая, поэтому придерживайтесь данного варианта формы.
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