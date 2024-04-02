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Posted 2 апреля, 09:51

Published 2 апреля, 09:51

Modified 9 сентября, 21:11

Updated 9 сентября, 21:11

Шаг за шагом: как подстричь йоркширского терьера без стресса для питомца

2 апреля 2024, 09:51
Владельцы йоркширских терьеров признаются, что груминг — это одна из основных статей расходов в деле ухода за питомцем. Густая, шелковистая шерсть этих собак быстро отрастает и регулярно нуждается в стрижке. Можно ли подстричь йорка самостоятельно в домашних условиях?

Если вы собираетесь вести питомца на выставку, то стрижку лучше поручить опытному грумеру, работающему в салоне. Он подстрижет йорка в соответствии со стандартами породы. Если же животное сильно обросло и нуждается в обычной стрижке, то ее можно сделать и дома. Процедура несложная, но довольно трудоемкая, к тому же требующая определенного инвентаря.

Что понадобится

Хозяевам йоркширских терьеров нужно приобрести:

  • резиновый коврик;
  • грумерские ножницы для стрижки и филировки;
  • машинку с разными насадками;
  • металлические расчески;
  • когтерез;
  • массажную щетку;
  • шампунь и бальзам для собак.

Первый шаг: подготовка

Терьера перед процедурой нужно хорошенько расчесать, а затем поместить его под теплую воду, чтобы как следует намочить шерсть. Далее следует перенести собаку на резиновый коврик и высушить шерсть сначала полотенцем, а затем феном и массажной щеткой до влажного состояния.

Второй этап: корпус

Разделите шерстку терьера на две равные части, сделав пробор вдоль позвоночника. Теперь аккуратно и равномерно подстригите отросшие пряди слева и справа чуть ниже линии корпуса. На грудке и шее пряди лучше состричь машинкой, оставив их довольно короткими.

Третий этап: лапы

Перед тем как стричь лапы питомцу, нужно подстричь ему коготки специальным инструментом. Затем аккуратно обрезать отросшие пряди у подушечек, ну, а шерсть на лапках по всей длине можно снять машинкой.

Четвертый этап: голова

Ну и наконец, самый сложный этап — это стрижка головы. Очень важно не поранить питомца, совершая стрижку у глаз, носа, состригая пряди с ушей. Поэтому наличие помощника, который будет фиксировать голову собаки, очень упростит процедуру и сэкономит время. Как правило, прическа у йорка круглая, поэтому придерживайтесь данного варианта формы.

#Общество#Собака#Животные#Все материалы авторов
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