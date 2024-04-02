Почему в Китае официально заблокирован доступ ко всем западным социальным сетям

Posted 2 апреля, 04:00
Published 2 апреля, 04:00
Modified 9 сентября, 21:08
Updated 9 сентября, 21:08
Почему же власти Китая приняли такое решение? Каковы причины данного ограничения и есть у него негативные последствия?
Прежде всего правительство Китая объясняет подобную цензуру соображениями национальной безопасности. Контент фильтруется в целях противодействия терроризму, экстремизму, поддержания стабильности и общественного порядка. Так, когда в 2009 году произошли беспорядки в Синцзяне, китайские спецслужбы установили, что связь мятежники держали через Facebook*.
Эта популярная соцсеть была заблокирована в 2009 году. В тот же период блокировке подверглись Twitter и YouTube, а также поисковая система Google. Новые беспорядки, на этот раз в Гонконге, в 2014 году стали причиной отключения на территории Китая социальной сети Instagram*.
Также причины блокировки социальных сетей в Китае лежат в плоскости защиты нравственности. Дабы предупредить распространение порнографии, проституции, ЛГБТ-движения, запрещенных веществ, блокируются все западные ресурсы, которые, по мнению китайских властей, содержат много нежелательного контента.
Казалось бы, на каждый запрет есть свои обходные пути и китайцы могли бы пользоваться сервисом VPN для обхода блокировки в интернете. Но, во-первых, за использование VPN существует негласная ответственность, к тому же анонимайзеры не являются гарантией беспрепятственного допуска на запрещенные ресурсы.
Однако у жителей Китая нет необходимости нарушать запреты. В стране действуют десятки национальных социальных сетей, которые местные жители просто обожают. Например, крупнейшими из них являются WeChat, Weibo, Youku и многие другие. Как правило, китайцы пользуются ими через мобильное приложение.
*продукт компании Meta — признана экстремистской и запрещена на территории России.
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