Почему постоянно клонит в сон и как с этим бороться

Достаточное количество сна: старайтесь спать по меньшей мере 7-9 часов в ночь, чтобы обеспечить своему организму необходимый отдых.

Регулярные физические упражнения: умеренная физическая активность может повысить ваш уровень бодрости. Попробуйте заняться физическими упражнениями в течение дня.

Здоровое питание: питайтесь правильно и умеренно. Избегайте переедания и употребления тяжелой пищи, особенно ближе к вечеру.

Поддержание гидратации: пейте достаточное количество воды в течение дня, чтобы избежать обезвоживания, что также может вызывать сонливость.

Регулярные перерывы и перемены деятельности: если вы чувствуете сонливость, сделайте короткий перерыв и попробуйте сменить вид деятельности.

Управление стрессом: стресс может усугублять ощущение сонливости. Попробуйте методы релаксации, такие как медитация или глубокое дыхание, чтобы справиться со стрессом.

Избегайте употребления кофеина и алкоголя перед сном: эти вещества могут нарушить ваш сонный цикл и вызвать беспокойство.