«Невозможно оторваться»: отзыв редактора Newia на сериал «Черная любовь»

Posted 2 апреля, 13:59
Published 2 апреля, 13:59
Modified 9 сентября, 21:12
Updated 9 сентября, 21:12
Не могу себя отнести к поклонникам турецких сериалов и, если честно, смотрела только «Великолепный век», да и тот не осилила до конца. Но рейтинги и отзывы о сериале «Черная любовь» заинтересовали, впечатлило еще и то, что теленовелла получила статуэтку «Эмми». Итак, я начала просмотр и не смогла оторваться.
Сериал сразу цепляет и вызывает эмоции. Это не стандартная «мыльная опера» с романтикой из «розовых соплей», а настоящая жизненная история, которую начинаешь переживать вместе с героями с первых же серий.
Дело не только в хорошо прописанном сюжете турецкого сериала, хотя диалоги, паузы, сцены, крупные планы, музыкальное сопровождение — всё продумано до мелочей. Но вроде бы не новый сюжет поражает своей динамичностью: каждый раз возникает новая ситуация со своей кульминацией и развязкой. Поэтому скучать не приходится.
А еще поражает работа актеров, которые не играют в любовь, а действительно проживают свои чувства на экране — органично, естественно, эмоционально. Невозможно не сопереживать, не плакать и не радоваться вместе с героями. Удивительно, но порой начинаешь сочувствовать даже злодеям и верить в то, что они изменятся и станут лучше. Ну и конечно, красота турецких актеров не оставляет равнодушным. Неслихан Атагюль, Бурак Озчивит, Мелиса Аслы Памук — главное украшение теленовеллы.
Несмотря на то, что это история о настоящей любви, турецкий сериал «Черная любовь» довольно тяжелый и местами даже мрачноватый. И это, пожалуй, единственный недостаток теленовеллы. Очень глубокая драма, драма каждого героя в отдельности, слезы и страдания, падения и разочарования. Но, может, именно это и цепляет в сериале — искренность, когда любовь не просто красивая сказка, а борьба за свои чувства, а иногда даже за жизнь.
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