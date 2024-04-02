«Невозможно оторваться»: отзыв редактора Newia на сериал «Черная любовь»

Несмотря на то, что это история о настоящей любви, турецкий сериал «Черная любовь» довольно тяжелый и местами даже мрачноватый. И это, пожалуй, единственный недостаток теленовеллы. Очень глубокая драма, драма каждого героя в отдельности, слезы и страдания, падения и разочарования. Но, может, именно это и цепляет в сериале — искренность, когда любовь не просто красивая сказка, а борьба за свои чувства, а иногда даже за жизнь.