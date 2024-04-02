Модный совет на весну-2024: с чем носить яркий оверсайз пиджак или куртку

Если раньше женский пиджак ассоциировался исключительно с офисным стилем, то теперь у этого предмета гардероба гораздо больше возможностей и разновидностей. Чтобы следовать моде этой весной, его можно носить не только с деловым костюмом, но и с брюками, платьями и даже с мини-юбками. Расскажем о каждом из этих вариантов подробнее.