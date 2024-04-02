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Posted 2 апреля, 08:22

Published 2 апреля, 08:22

Modified 9 сентября, 21:08

Updated 9 сентября, 21:08

Модный совет на весну-2024: с чем носить яркий оверсайз пиджак или куртку

Модный совет на весну-2024: с чем носить яркий оверсайз пиджак или куртку

2 апреля 2024, 08:22
Фото: ladyline.me, thevoicemag.ru, style-and-beauty.ru
Модный совет на весну-2024: с чем носить яркий оверсайз пиджак или куртку
В этом году, как и в прошлом, в моде объемные пиджаки и куртки. Существует множество вариантов того, как и с чем их носить. В этой статье мы расскажем о нескольких образах, которые вы сможете создать нынешней весной, имея в своем гардеробе эти две вещи.

Что такое оверсайз

Оверсайз — это просторная одежда свободного кроя, которая значительно велика своему владельцу. Одежда такого стиля была популярна ближе к концу прошлого столетия, снова вошла в моду прошлой весной и актуальна до сих пор. В такой одежде легко и удобно, так как она благодаря объему не мешает двигаться. Кроме того, пиджаки и куртки оверсайз можно носить в самых разных сочетаниях с другими предметами гардероба.

С чем носить пиджак оверсайз

Если раньше женский пиджак ассоциировался исключительно с офисным стилем, то теперь у этого предмета гардероба гораздо больше возможностей и разновидностей. Чтобы следовать моде этой весной, его можно носить не только с деловым костюмом, но и с брюками, платьями и даже с мини-юбками. Расскажем о каждом из этих вариантов подробнее.

С платьем

Этой весной пиджак или жакет оверсайз с увеличенными плечами будет прекрасно смотреться в сочетании с легким платьем и массивной обувью.

С однотонными брюками

Если прислушиваться к веяниям моды, то этой весной следует также носить объемный пиджак того цвета, какой вам нравится, с широкими брюками той же расцветки.

С мини-юбкой

Пиджак оверсайз нынешней весной будет также отлично сочетаться с укороченным платьем или мини-юбкой — и это тоже вполне в духе моды.

С брючным костюмом

А еще в моде — использование жакета оверсайз в сочетании со строгими брюками, белой блузой или рубашкой для создания делового образа. Впрочем, брюки нынешней весной можно использовать в данном случае не только строгие, но и любых других стилей.

Платье-пиджак

И наконец, весной 2024 года в моде, как и в прошлом году, — платье-пиджак, которое можно носить с любой обувью и аксессуарами.

С чем носить куртку оверсайз

Куртка оверсайз так же, как и пиджак свободного кроя, все еще в моде этой весной. Она отлично будет смотреться с зауженными джинсами и кроссовками либо с ботильонами в спортивном стиле. В целом с ней хорошо будет смотреться любой предмет гардероба, как и в случае с пиджаком, за исключением одежды офисно-делового стиля.

#Красота#Мода#Все материалы авторов#Одежда
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