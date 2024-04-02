Как правильно ухаживать за бровями после татуажа или окрашивания, чтобы оно держалось

Posted 2 апреля, 03:00
Published 2 апреля, 03:00
Modified 9 сентября, 21:08
Updated 9 сентября, 21:08
Сразу после завершения работы мастера важно не допустить травмирования бровей. Их нельзя растирать, мочить водой, протирать средствами для заживления. На следующий день, когда начнут появляться корочки, нельзя сдирать их, расчесывать или распаривать кожу.
Как минимум 5 дней после татуажа нельзя посещать сауну, загорать, наносить на брови макияж. Стоит воздержаться от интенсивных тренировок — после татуажа нежелательно сильно потеть. Те же правила ухода помогут сохранить результат после микроблейдинга и пудрового напыления бровей, которые будут держаться значительно дольше, чем обычно.
После татуажа пигмент держится в коже долго в любом случае. К сожалению, этого нельзя сказать об обычном окрашивании химической краской или натуральной хной. Верхний слой кожи подвергается активному внешнему воздействию, поэтому краситель быстро из него вымывается.
Чтобы замедлить процесс «выцветания» бровей, необходимо придерживаться следующих правил ухода:
Важный момент в уходе, о котором многие забывают: для удаления лишней влаги после умывания необходимо использовать мягкое полотенце без ворса. Если следовать этой и другим рекомендациям, коррекция бровям понадобится не скоро. Сложно определенно сказать, сколько продержится окрашивание, это зависит от особенностей кожи, но мастера можно не посещать минимум месяц.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14