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Posted 2 апреля, 03:00

Published 2 апреля, 03:00

Modified 9 сентября, 21:08

Updated 9 сентября, 21:08

Как правильно ухаживать за бровями после татуажа или окрашивания, чтобы оно держалось

Как правильно ухаживать за бровями после татуажа или окрашивания, чтобы оно держалось

2 апреля 2024, 03:00
Фото: Изображение Midjourney
Как правильно ухаживать за бровями после татуажа или окрашивания, чтобы оно держалось
Чтобы результат татуажа или окрашивания бровей радовал подольше, необходимо придерживаться определенных правил ухода. Как заботиться о бровях после процедуры перманентного макияжа? Отвечаем на вопросы об уходе в сегодняшнем материале.

Правильный уход после татуажа

Сразу после завершения работы мастера важно не допустить травмирования бровей. Их нельзя растирать, мочить водой, протирать средствами для заживления. На следующий день, когда начнут появляться корочки, нельзя сдирать их, расчесывать или распаривать кожу.

Как минимум 5 дней после татуажа нельзя посещать сауну, загорать, наносить на брови макияж. Стоит воздержаться от интенсивных тренировок — после татуажа нежелательно сильно потеть. Те же правила ухода помогут сохранить результат после микроблейдинга и пудрового напыления бровей, которые будут держаться значительно дольше, чем обычно.

После татуажа пигмент держится в коже долго в любом случаеПосле татуажа пигмент держится в коже долго в любом случае
После татуажа пигмент держится в коже долго в любом случае. Фото: Изображение Midjourney

Уход после окрашивания хной или краской

После татуажа пигмент держится в коже долго в любом случае. К сожалению, этого нельзя сказать об обычном окрашивании химической краской или натуральной хной. Верхний слой кожи подвергается активному внешнему воздействию, поэтому краситель быстро из него вымывается.

Чтобы замедлить процесс «выцветания» бровей, необходимо придерживаться следующих правил ухода:

  1. Нельзя мочить брови в течение суток после окрашивания. Также под запретом средства для умывания, гели, кремы.
  2. Окрашивание быстро смывается при посещении бани и сауны, поэтому стоит сократить походы туда до минимума.
  3. В течение первых 3 суток после процедуры нельзя наносить на волоски и кожу крем. Однако в качестве ухода допускается использование натуральных масел, например оливкового или репейного.
  4. Нежелательно пользоваться скрабом или пилингом на окрашенных бровях. Эти средства способствуют активному отшелушиванию омертвевших чешуек кожи, она быстро обновляется, теряя нужный цвет. Перед окрашиванием пилинг, напротив, будет очень кстати.
  5. В первые дни после окрашивания не рекомендуется делать макияж и загорать, что особенно актуально в жаркое время года. Обе процедуры негативно влияют на окрашенную кожу.
В первые дни после окрашивания не рекомендуется делать макияж и загоратьВ первые дни после окрашивания не рекомендуется делать макияж и загорать
В первые дни после окрашивания не рекомендуется делать макияж и загорать. Фото: Изображение Midjourney

Важный момент в уходе, о котором многие забывают: для удаления лишней влаги после умывания необходимо использовать мягкое полотенце без ворса. Если следовать этой и другим рекомендациям, коррекция бровям понадобится не скоро. Сложно определенно сказать, сколько продержится окрашивание, это зависит от особенностей кожи, но мастера можно не посещать минимум месяц.

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