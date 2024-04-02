Как правильно ухаживать за бровями после татуажа или окрашивания, чтобы оно держалось

Важный момент в уходе, о котором многие забывают: для удаления лишней влаги после умывания необходимо использовать мягкое полотенце без ворса. Если следовать этой и другим рекомендациям, коррекция бровям понадобится не скоро. Сложно определенно сказать, сколько продержится окрашивание, это зависит от особенностей кожи, но мастера можно не посещать минимум месяц.