Как изменились ведущие известных телешоу 90-х

Дана Борисова стала лицом «Армейского магазина» в 1993 году и сразу же прославилась на всю страну. В 2005 году Дана ушла из телепередачи и сразу же была приглашена на позицию ведущей ток-шоу «Принцип домино» с Еленой Хангой. У Борисовой за плечами множество проектов на таких каналах, как «Россия», Первый, НТВ. Но с 2017 года звезда не вылезает из череды скандалов. Сначала все узнали о ее наркозависимости, потом о плохих отношениях с дочкой Полиной. Сейчас Дана появляется на экране только как героиня скандальных телешоу.