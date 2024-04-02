Как изменились ведущие известных телешоу 90-х

Posted 2 апреля, 10:33
Published 2 апреля, 10:33
Modified 9 сентября, 21:11
Updated 9 сентября, 21:11
В 90-е Иван Демидов вел программу «МузОбоз», рассказывающую о новостях шоу-бизнеса и музыкального рынка. Статный блондин в неизменных черных очках — таким он запомнился миллионам телезрителей 90-х. Куда же пропал Демидов после закрытия телешоу? Как оказалось, он сделал большую карьеру на ТВ, продюсировал многие проекты и телеканалы, а с 2000-х годов стал заниматься политикой и общественной деятельностью. В настоящее время возглавляет московский парк «Зарядье».
Телешоу «Оба-на» в 90-е смотрел и стар, и млад. Передачу любили за актуальный юмор и оригинальный формат. Ее ведущий Игорь Угольников быстро стал любимцем публики. После закрытия проекта он продолжал работу на ТВ, после чего обратил внимание на киноиндустрию. Сначала снимался, а с 2000-х начал снимать сам — сначала в качестве продюсера, а потом и режиссера. Широко известны такие его работы, как «Брестская крепость», «Батальон», «Учености плоды».
В 90-е Арина Шарапова была невероятно популярна: она вела информационные передачи, ток-шоу, телеигры. В числе самых известных ее проектов — телешоу «Арина», выходящая на НТВ. В студию к телеведущей приходили известные герои, рассказывающие о своих судьбах. В отличие от многих своих коллег, получивших известность в 90-е, Шарапова не ушла в тень. Она всегда активно работала на ТВ, занималась общественной и политической деятельностью. Сейчас работает на Первом канале и телеканале «Звезда».
Дана Борисова стала лицом «Армейского магазина» в 1993 году и сразу же прославилась на всю страну. В 2005 году Дана ушла из телепередачи и сразу же была приглашена на позицию ведущей ток-шоу «Принцип домино» с Еленой Хангой. У Борисовой за плечами множество проектов на таких каналах, как «Россия», Первый, НТВ. Но с 2017 года звезда не вылезает из череды скандалов. Сначала все узнали о ее наркозависимости, потом о плохих отношениях с дочкой Полиной. Сейчас Дана появляется на экране только как героиня скандальных телешоу.
Человек, который придумал «ДОМ-2», раньше и сам был телезвездой. В 90-е телешоу Валерия Комиссарова «Моя семья» собирала у экранов миллионы телезрителей. Она привлекала внимание оригинальным форматом — в студии, стилизованной под советскую кухню, собирались обычные россияне, а также звезды, спортсмены и рассказывали необычные истории своих взаимоотношений. После этого проекта Комиссаров создал такие хиты, как «Окна», «ДОМ-2», «Бремя денег», «Битва престолов».
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