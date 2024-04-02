Как безопасно для волос перекраситься в русый цвет из блондинки или брюнетки

Posted 2 апреля, 09:37
Published 2 апреля, 09:37
Modified 9 сентября, 21:10
Updated 9 сентября, 21:10
Расскажем, как сделать это максимально безопасно, не испортив в результате образ и структуру локонов.
Перед тем как покраситься, важно подобрать подходящий оттенок темно- или светло-русого, который будет идеально сочетаться с тоном кожи и цветом глаз. В домашних условиях это можно сделать с помощью сервисов подбора причесок или использовать фотошоп. Если есть сомнения, что русый тон подойдет, воспользуйтесь тонирующим средством. Оно продержится на прядях недолго, за это время вполне возможно оценить, насколько хорош выбранный оттенок и хотите ли вы покраситься в него надолго.
Перед окрашиванием даже блондинкам обязательно нужно осветлять волосы, иначе русый оттенок может лечь неравномерно. После процедуры осветления, которая неизбежно ухудшит состояние волос, нужно сделать недельный перерыв и подлечить пряди с помощью масок с натуральными маслами.
Чтобы осветлить темные волосы, придется воспользоваться смывкой цвета. Получится желтый или красноватый тон, но не стоит спешить его закрашивать. Иначе волосы окажутся слишком сильно пересушенными. Лучше подождать 7–10 дней и напитать локоны маслами. При окрашивании важно соблюдать все указания из инструкции. Особенно важно обратить внимание на время выдерживания краски. Лишнее воздействие химического красителя способно сильно навредить и без того ослабленным волосам.
Чтобы минимизировать вред при окрашивании черных волос в светлый русый цвет, стоит выбирать краску с низким содержанием аммиака. Он делает структуру волоса более рыхлой, раскрывает чешуйки, на которые затем воздействует пигмент.
Еще один совет: не стоит слишком часто окрашивать волосы. Даже щадящий краситель наносит им вред, в итоге пряди становятся ослабленными и сухими. Поэтому от одного окрашивания до другого должно пройти не менее двух недель, если речь идёт о подкрашивании корней. Полная смена цвета должна происходить не чаще одного раза в три месяца.
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