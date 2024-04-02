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Posted 2 апреля, 09:37

Published 2 апреля, 09:37

Modified 9 сентября, 21:10

Updated 9 сентября, 21:10

Как безопасно для волос перекраситься в русый цвет из блондинки или брюнетки

Как безопасно для волос перекраситься в русый цвет из блондинки или брюнетки

2 апреля 2024, 09:37
Фото: 1MI
Как безопасно для волос перекраситься в русый цвет из блондинки или брюнетки
Русый цвет волос подходит почти всем девушкам. Он подчеркивает естественную красоту, что особенно актуально в 2024 году. Однако не у всех самостоятельно получается перекрасить свои локоны в русый из блонда или черного.

Расскажем, как сделать это максимально безопасно, не испортив в результате образ и структуру локонов.

Как перекраситься в русый из блондинки

Перед тем как покраситься, важно подобрать подходящий оттенок темно- или светло-русого, который будет идеально сочетаться с тоном кожи и цветом глаз. В домашних условиях это можно сделать с помощью сервисов подбора причесок или использовать фотошоп. Если есть сомнения, что русый тон подойдет, воспользуйтесь тонирующим средством. Оно продержится на прядях недолго, за это время вполне возможно оценить, насколько хорош выбранный оттенок и хотите ли вы покраситься в него надолго.

Перед тем как покраситься, важно подобрать подходящий оттенок темно- или светло-русогоПеред тем как покраситься, важно подобрать подходящий оттенок темно- или светло-русого
Перед тем как покраситься, важно подобрать подходящий оттенок темно- или светло-русого. Фото: 1MI

Перед окрашиванием даже блондинкам обязательно нужно осветлять волосы, иначе русый оттенок может лечь неравномерно. После процедуры осветления, которая неизбежно ухудшит состояние волос, нужно сделать недельный перерыв и подлечить пряди с помощью масок с натуральными маслами.

Перед окрашиванием даже блондинкам обязательно нужно осветлять волосыПеред окрашиванием даже блондинкам обязательно нужно осветлять волосы
Перед окрашиванием даже блондинкам обязательно нужно осветлять волосы. Фото: 1MI

Как перекраситься в русый из брюнетки

Чтобы осветлить темные волосы, придется воспользоваться смывкой цвета. Получится желтый или красноватый тон, но не стоит спешить его закрашивать. Иначе волосы окажутся слишком сильно пересушенными. Лучше подождать 7–10 дней и напитать локоны маслами. При окрашивании важно соблюдать все указания из инструкции. Особенно важно обратить внимание на время выдерживания краски. Лишнее воздействие химического красителя способно сильно навредить и без того ослабленным волосам.

Чтобы осветлить темные волосы, придется воспользоваться смывкой цветаЧтобы осветлить темные волосы, придется воспользоваться смывкой цвета
Чтобы осветлить темные волосы, придется воспользоваться смывкой цвета. Фото: 1MI

Чтобы минимизировать вред при окрашивании черных волос в светлый русый цвет, стоит выбирать краску с низким содержанием аммиака. Он делает структуру волоса более рыхлой, раскрывает чешуйки, на которые затем воздействует пигмент.

Чтобы минимизировать вред, стоит выбирать краску с низким содержанием аммиакаЧтобы минимизировать вред, стоит выбирать краску с низким содержанием аммиака
Чтобы минимизировать вред, стоит выбирать краску с низким содержанием аммиака. Фото: 1MI

Еще один совет: не стоит слишком часто окрашивать волосы. Даже щадящий краситель наносит им вред, в итоге пряди становятся ослабленными и сухими. Поэтому от одного окрашивания до другого должно пройти не менее двух недель, если речь идёт о подкрашивании корней. Полная смена цвета должна происходить не чаще одного раза в три месяца.

#Красота#Все материалы авторов#Волосы
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