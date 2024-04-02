Как безопасно для волос перекраситься в русый цвет из блондинки или брюнетки

Перед тем как покраситься, важно подобрать подходящий оттенок темно- или светло-русого, который будет идеально сочетаться с тоном кожи и цветом глаз. В домашних условиях это можно сделать с помощью сервисов подбора причесок или использовать фотошоп. Если есть сомнения, что русый тон подойдет, воспользуйтесь тонирующим средством. Оно продержится на прядях недолго, за это время вполне возможно оценить, насколько хорош выбранный оттенок и хотите ли вы покраситься в него надолго.