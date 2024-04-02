8 профессий из «черного списка», которые являются причиной отказа в кредите

При этом, люди с высшем образованием более серьезно относятся к долговым обязательствам, нежели люди без ВО. В 70% случаев просрочка была допущена заемщиками со средне-специальным образованием и без такового. В 30% случаев просрочка была зафиксирована у людей с высшим образованием, при этом из этого числа 23% людей находятся на руководящих должностях.