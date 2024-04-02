8 профессий из «черного списка», которые являются причиной отказа в кредите

Posted 2 апреля, 10:07
Published 2 апреля, 10:07
Modified 9 сентября, 21:09
Updated 9 сентября, 21:09
Нередко бывает, что банк одобряет в кредит очень маленькие суммы или вовсе отказывает в займе. Вот только другим заемщикам, даже при наличии низкого дохода, удается ипотеку взять. Почему так происходит?
Банки зачастую проводят исследования взаимосвязи между профессией, образованием и финансовым поведением человека. Таким образом кредитные организации пытаются определить, представители каких профессий чаще всего допускают просрочки и имеют проблемы с выплатой долга.
НБКИ в ходе опроса респондентов выяснил, что в течении полугода чаще всего допускали просрочки водители, администраторы и генеральные директора компаний.
При этом, люди с высшем образованием более серьезно относятся к долговым обязательствам, нежели люди без ВО. В 70% случаев просрочка была допущена заемщиками со средне-специальным образованием и без такового. В 30% случаев просрочка была зафиксирована у людей с высшим образованием, при этом из этого числа 23% людей находятся на руководящих должностях.
Но самое интересное, что экономисты и юристы (34%), не смотря на финансовую грамотность, больше всех не платят по долгам. Среди должников, закончивших университет, есть также люди с высшим техническим образованием (22%), IT-специалисты (15%), актеры, музыканты и журналисты (11%), врачи и соцработники (7%).
Банки кредитных историй не обладают подробной информацией об образовании, профессии и месте работы человека. Однако в ходе многолетней работы кредиторы разработали собственную систему, которая делит людей на «хороших» и «плохих» заемщиков. При этом, в оценку входит не только общая кредитная история, но и профессия потенциального клиента.
Так, по мнению банковских организаций, ненадежными заемщиками являются следующие профессии:
К ним относятся дворники, грузчики, подсобные рабочие и другие рабочие профессии. Считается, что низкая зарплата делает людей неблагонадежными клиентами.
Работники соцслужб, как считают банки, имеют такую же низкую заработную плату и не стремятся повысить свой доход. Данной категории одобряют мелкие кредиты и займы, но получить большой заем или ипотеку будет очень затруднительно.
Одной из ненадежных работ, связанной с сезонностью, заработной платой от продаж и высокой конкуренцией турфирм, являются агенты туристических компаний. Нестабильная работа и зарплата играют важную роль в возможности платить по долгам.
Риелторы имеют точно такие же критерии оценки их стабильности, как и в сфере туризма.
Работники службы такси, водители общественного и грузового транспорта, дальнобойщики состоят в группе рисковых профессий, поскольку могут в любой момент стать участником ДТП и лишиться прав.
Как отмечено, строители достаточно аккуратные плательщики, но имеют сезонную работу, нестабильный заработок и риск получения проблем со здоровьем.
Тоже одна из рисковых сфер, в которой могут случаться пожары, наводнение, падеж скота, влияющие на заработок. При этом, банки отмечают сезонность таких предприятий.
Профессии с повышенным риском для жизни были одни из первых профессий, которым приходилось сталкиваться с трудностями при получении займа. В эту же категорию вошли спортсмены, сотрудники инкассаторских служб и охранники.
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