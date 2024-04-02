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Posted 2 апреля, 10:07

Published 2 апреля, 10:07

Modified 9 сентября, 21:09

Updated 9 сентября, 21:09

Одобрение займа или ипотеки с такими профессиями будет затруднительным — они входят в негласные списки проблемных заемщиков

8 профессий из «черного списка», которые являются причиной отказа в кредите

2 апреля 2024, 10:07
Фото: Изображение Midjourney
Одобрение займа или ипотеки с такими профессиями будет затруднительным — они входят в негласные списки проблемных заемщиков
Одобрение займа или ипотеки с такими профессиями будет затруднительным — они входят в негласные списки проблемных заемщиков

Нередко бывает, что банк одобряет в кредит очень маленькие суммы или вовсе отказывает в займе. Вот только другим заемщикам, даже при наличии низкого дохода, удается ипотеку взять. Почему так происходит?

Кто из профессий самые злостные неплательщики

Банки зачастую проводят исследования взаимосвязи между профессией, образованием и финансовым поведением человека. Таким образом кредитные организации пытаются определить, представители каких профессий чаще всего допускают просрочки и имеют проблемы с выплатой долга.

НБКИ в ходе опроса респондентов выяснил, что в течении полугода чаще всего допускали просрочки водители, администраторы и генеральные директора компаний.

Люди с высшим образованием на руководящих должностях больше всех допускают просрочки по кредитамЛюди с высшим образованием на руководящих должностях больше всех допускают просрочки по кредитам
Люди с высшим образованием на руководящих должностях больше всех допускают просрочки по кредитам. Фото: Изображение Midjourney

При этом, люди с высшем образованием более серьезно относятся к долговым обязательствам, нежели люди без ВО. В 70% случаев просрочка была допущена заемщиками со средне-специальным образованием и без такового. В 30% случаев просрочка была зафиксирована у людей с высшим образованием, при этом из этого числа 23% людей находятся на руководящих должностях.

Но самое интересное, что экономисты и юристы (34%), не смотря на финансовую грамотность, больше всех не платят по долгам. Среди должников, закончивших университет, есть также люди с высшим техническим образованием (22%), IT-специалисты (15%), актеры, музыканты и журналисты (11%), врачи и соцработники (7%).

Актеры, журналисты, писатели относятся к долгам более серьезно, нежели это делают юристы и экономистыАктеры, журналисты, писатели относятся к долгам более серьезно, нежели это делают юристы и экономисты
Актеры, журналисты, писатели относятся к долгам более серьезно, нежели это делают юристы и экономисты. Фото: Изображение Midjourney

8 профессий, которым неохотно выдают кредит

Банки кредитных историй не обладают подробной информацией об образовании, профессии и месте работы человека. Однако в ходе многолетней работы кредиторы разработали собственную систему, которая делит людей на «хороших» и «плохих» заемщиков. При этом, в оценку входит не только общая кредитная история, но и профессия потенциального клиента.

Так, по мнению банковских организаций, ненадежными заемщиками являются следующие профессии:

1. Работники без квалификации

К ним относятся дворники, грузчики, подсобные рабочие и другие рабочие профессии. Считается, что низкая зарплата делает людей неблагонадежными клиентами.

2. Социальные работники

Работники соцслужб, как считают банки, имеют такую же низкую заработную плату и не стремятся повысить свой доход. Данной категории одобряют мелкие кредиты и займы, но получить большой заем или ипотеку будет очень затруднительно.

По мнению банков рабочие профессии без образования являются самыми ненадежнымиПо мнению банков рабочие профессии без образования являются самыми ненадежными
По мнению банков рабочие профессии без образования являются самыми ненадежными. Фото: Изображение Midjourney

3. Агенты туристических компаний

Одной из ненадежных работ, связанной с сезонностью, заработной платой от продаж и высокой конкуренцией турфирм, являются агенты туристических компаний. Нестабильная работа и зарплата играют важную роль в возможности платить по долгам.

4. Риелторы

Риелторы имеют точно такие же критерии оценки их стабильности, как и в сфере туризма.

5. Водители

Работники службы такси, водители общественного и грузового транспорта, дальнобойщики состоят в группе рисковых профессий, поскольку могут в любой момент стать участником ДТП и лишиться прав.

Работники службы такси, водители общественного и грузового транспорта, дальнобойщики состоят в группе рисковых профессийРаботники службы такси, водители общественного и грузового транспорта, дальнобойщики состоят в группе рисковых профессий
Работники службы такси, водители общественного и грузового транспорта, дальнобойщики состоят в группе рисковых профессий. Фото: Изображение Midjourney

6. Строители

Как отмечено, строители достаточно аккуратные плательщики, но имеют сезонную работу, нестабильный заработок и риск получения проблем со здоровьем.

7. Работники сельскохозяйственного предприятия

Тоже одна из рисковых сфер, в которой могут случаться пожары, наводнение, падеж скота, влияющие на заработок. При этом, банки отмечают сезонность таких предприятий.

8. Полицейские, работники спасательных служб, военнослужащие

Профессии с повышенным риском для жизни были одни из первых профессий, которым приходилось сталкиваться с трудностями при получении займа. В эту же категорию вошли спортсмены, сотрудники инкассаторских служб и охранники.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Профессия#Банк#Ипотека#Кредит#Требования к заемщикам#Заемщики
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