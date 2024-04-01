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Posted 1 апреля, 16:39

Published 1 апреля, 16:39

Modified 9 сентября, 21:08

Updated 9 сентября, 21:08

«Подо льва»: самые оригинальные модельные стрижки шерсти померанского шпица

1 апреля 2024, 16:39
Померанские шпицы — маленькие собачки с длинной и густой шерстью, благодаря которой они выглядят как пушистые шарики.

А для того чтобы сделать внешний вид своих домашних любимцев еще более привлекательным и не похожим на других, многие владельцы померанских шпицев регулярно посещают грумеров и делают питомцам оригинальные стрижки, о видах которых мы расскажем в этой статье.

Особенности шерсти померанских шпицев

Роскошная шерсть померанских шпицев является отличительным признаком породы и предметом гордости владельцев этих собак. Спиралеобразная форма придает остевым волосам дополнительную жесткость, а кроме того, их поддерживает густой подшерсток.

Вопреки ожиданиям, ухаживать за шерстью померанского шпица довольно просто: главное — делать это регулярно и правильно. Модельные стрижки для шпицев бывают разных видов и форм.

Классическая

При классической стрижке шпицу укорачивают шерсть, оставляя порядка 5-6 см и не затрагивая подшерстка. Шерстный покров формируется таким образом, что собака становится похожей на плюшевую игрушку, напоминая по форме шарик.

Под льва

Это еще одна популярная и оригинальная стрижка для померанских шпицев. Для того чтобы собачка внешне превратилась в миниатюрного льва, шерсть на ее теле коротко подстригают до заднего края лопаток, а шерсть на голове, холке и передних лапах лишь слегка подравнивают. Задние же лапы практически полностью выбривают, как и хвост, на конце которого оставляют лишь маленькую кисточку.

Под медведя

При «превращении» шпица в медведя шерсть собаки по всему телу коротко и равномерно подстригается, а голове при помощи стрижки придается форма шара.

Под лисичку

Стрижка под лису похожа на стрижку под медведя, но шерсть по всему телу шпица в этом случае оставляют более длинной — до 3-4 см.

Стричь или не стричь?

Все манипуляции с шерстным покровом померанских шпицев нужно осуществлять очень аккуратно, поскольку коротко остриженный подшерсток и остевой волос уже не могут обеспечивать терморегуляцию и достаточную защиту кожи собаки. А еще следование моде в части стрижки представителей этой породы собак способны привести к их облысению.

Если полностью состричь подшерсток померанского шпица, он впоследствии больше не вырастает, и короткие стрижки в итоге приводят к тому, что шерсть питомца состоит из одних остевых волос. Поэтому перед тем, как обращаться к грумеру для стрижки шпица, желательно предварительно проконсультироваться у ветеринара.

#Общество#Собака#Животные#Все материалы авторов
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