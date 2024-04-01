«Подо льва»: самые оригинальные модельные стрижки шерсти померанского шпица

Это еще одна популярная и оригинальная стрижка для померанских шпицев. Для того чтобы собачка внешне превратилась в миниатюрного льва, шерсть на ее теле коротко подстригают до заднего края лопаток, а шерсть на голове, холке и передних лапах лишь слегка подравнивают. Задние же лапы практически полностью выбривают, как и хвост, на конце которого оставляют лишь маленькую кисточку.