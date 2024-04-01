Почему шоу «Большие девочки» расритиковали — что не так с методами похудения

Posted 1 апреля, 13:13
Published 1 апреля, 13:13
Modified 9 сентября, 21:07
Updated 9 сентября, 21:07
Шоу «Большие девочки» демонстрирует зрителям, что полные люди — это люди, постоянно «жрущие» вредную пищу: гамбургеры, торты, пиццу, пирожные. При этом они не в состоянии отличить вредную и полезную пищу и поглощают всё подряд. Из этого делается вывод, что полные девушки просто сами не хотят следить за своим весом и сами виноваты в лишних килограммах.
Всё это сопровождается довольно унизительными сценами — в первом же выпуске «Больших девочек» участницам намеренно предоставляют автобус с узким и неудобным входом. Девушкам трудно забраться автобус, и это простое действие заставляет испытать их настоящее унижение.
Психологи считают, что это недопустимо. Ведь за набором лишних килограммов чаще всего скрываются личные и психологические проблемы, что подтверждается и историями участниц шоу «Большие девочки». Через испытание унижением невозможно заставить человека похудеть, рано или поздно он всё равно сорвется и еще больше наберет вес.
В первый же день участниц реалити-шоу «Большие девочки» отправили в 10-километровый марафон по бездорожью. Эксперты предупреждают, что такая нагрузка очень опасна для полных людей, чей вес превышает 100 кг.
Пробегая марафон по песку и бездорожью, проходя испытания в веревочном парке, девушки подвергают себя сверхнагрузкам. Это может вызывать не только переломы, но и инфаркты, сердечные приступы, проблемы с позвоночником. Похудению это не поможет, а вот зрелищности шоу добавит, считают эксперты. Сами же участницы шоу «Большие девочки» после подобного стресса вряд ли смогут достичь и закрепить искомый результат.
Психологи считают, что демонстрируемые в шоу «Большие девочки» методы недопустимы и возмутительны. Они унижают девушек на потеху зрителям, заставляют участниц пережить стресс и испытать чувство стыда и вины за свое тело. Это может привести к сильным депрессиям, самобичеванию и повысить риски перееданий.
Мнение диетологов о реалити-шоу «Большие девочки» не менее негативное. Никакие принципы здорового похудения здесь не применяются. Есть весьма сомнительная диета, экстремальные и необоснованные физические нагрузки, сильный стресс участниц. Заставлять полных людей состязаться в похудении — это как заставлять больных раком состязаться в излечении от онкологии. Подход к девушкам с лишним весом должен быть индивидуальным и бережным, и устраивать шоу на проблемах полных людей по меньшей мере неэтично.
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