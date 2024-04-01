Почему шоу «Большие девочки» расритиковали — что не так с методами похудения

Шоу «Большие девочки» демонстрирует зрителям, что полные люди — это люди, постоянно «жрущие» вредную пищу: гамбургеры, торты, пиццу, пирожные. При этом они не в состоянии отличить вредную и полезную пищу и поглощают всё подряд. Из этого делается вывод, что полные девушки просто сами не хотят следить за своим весом и сами виноваты в лишних килограммах.