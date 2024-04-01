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Posted 1 апреля, 11:56

Published 1 апреля, 11:56

Modified 9 сентября, 21:06

Updated 9 сентября, 21:06

Откровенные наряды звезд на красной дорожке, которые вы бы не осмелились надеть

Откровенные наряды звезд на красной дорожке, которые вы бы не осмелились надеть

1 апреля 2024, 11:56
Фото: fishki.net
Откровенные наряды звезд на красной дорожке, которые вы бы не осмелились надеть
Знаменитости часто поражают эффектными и оригинальными нарядами, появляясь в них на светских мероприятиях. Рассказываем, кто из знаменитостей запомнился на красной дорожке благодаря действительно откровенной одежде.

Кендалл Дженнер

Модель Кендалл Дженнер несколько лет назад появилась на одном из светских мероприятий в платье, которое произвело настоящий фурор. Наряд знаменитости напоминал, скорее, сетку. Стоит признать, что даже такое неоднозначное платье на безупречной фигуре Дженнер смотрелось неплохо, поскольку подчеркивало ее многочисленные достоинства.

Белла Хадид

Модель Белла Хадид, приглашенная на известный кинофестиваль, выбрала для красной дорожки необычный наряд — подчеркнуто откровенное и открытое платье на едва различимых лямках. Однако шокировала знаменитость не столько нарядом, сколько полным отсутствием нижнего белья, что было более чем заметно.

Бейонсе

Певица Бейонсе всегда поддерживает тренды на откровенную и эффектную одежду. Знаменитость часто выбирает для красных дорожек эпатажные наряды. У многих откровенные платья настолько прочно ассоциируются с певицей, что их считают ее визитной карточкой.

Лаис Рибейро

Модель Лаис Рибейро выбрала эффектное и откровенное платье, вдохновившись образом другой знаменитости — американской актрисы Анджелины Джоли. Впрочем, поклонники посчитали, что наряд Рибейро серьезно проигрывает одежде, выбранной Джоли, и отметили: знаменитость в платье, дополненном глубоким вырезом от бедра, смотрится пошло и вульгарно.

Дженнифер Лопес

Певица Дженнифер Лопес, обладая великолепной фигурой, может позволить себе самые откровенные наряды, что знаменитость и делает. Многим наверняка запомнился ее наряд зеленого цвета с декольте, которое доходило практически до линии талии.

Зендая

Актриса Зендая любит эпатировать, однако делать это удачно у знаменитости получается не всегда. Большая часть ее нарядов, по мнению поклонников, смотрятся вопиюще безвкусно и пошло. В качестве примера можно привести нашумевшее платье зеленого цвета.

#Знаменитости#Мода#Все материалы авторов
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