Откровенные наряды звезд на красной дорожке, которые вы бы не осмелились надеть

Модель Кендалл Дженнер несколько лет назад появилась на одном из светских мероприятий в платье, которое произвело настоящий фурор. Наряд знаменитости напоминал, скорее, сетку. Стоит признать, что даже такое неоднозначное платье на безупречной фигуре Дженнер смотрелось неплохо, поскольку подчеркивало ее многочисленные достоинства.