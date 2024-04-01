Откровенные наряды звезд на красной дорожке, которые вы бы не осмелились надеть

Posted 1 апреля, 11:56
Published 1 апреля, 11:56
Modified 9 сентября, 21:06
Updated 9 сентября, 21:06
Модель Кендалл Дженнер несколько лет назад появилась на одном из светских мероприятий в платье, которое произвело настоящий фурор. Наряд знаменитости напоминал, скорее, сетку. Стоит признать, что даже такое неоднозначное платье на безупречной фигуре Дженнер смотрелось неплохо, поскольку подчеркивало ее многочисленные достоинства.
Модель Белла Хадид, приглашенная на известный кинофестиваль, выбрала для красной дорожки необычный наряд — подчеркнуто откровенное и открытое платье на едва различимых лямках. Однако шокировала знаменитость не столько нарядом, сколько полным отсутствием нижнего белья, что было более чем заметно.
Певица Бейонсе всегда поддерживает тренды на откровенную и эффектную одежду. Знаменитость часто выбирает для красных дорожек эпатажные наряды. У многих откровенные платья настолько прочно ассоциируются с певицей, что их считают ее визитной карточкой.
Модель Лаис Рибейро выбрала эффектное и откровенное платье, вдохновившись образом другой знаменитости — американской актрисы Анджелины Джоли. Впрочем, поклонники посчитали, что наряд Рибейро серьезно проигрывает одежде, выбранной Джоли, и отметили: знаменитость в платье, дополненном глубоким вырезом от бедра, смотрится пошло и вульгарно.
Певица Дженнифер Лопес, обладая великолепной фигурой, может позволить себе самые откровенные наряды, что знаменитость и делает. Многим наверняка запомнился ее наряд зеленого цвета с декольте, которое доходило практически до линии талии.
Актриса Зендая любит эпатировать, однако делать это удачно у знаменитости получается не всегда. Большая часть ее нарядов, по мнению поклонников, смотрятся вопиюще безвкусно и пошло. В качестве примера можно привести нашумевшее платье зеленого цвета.
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