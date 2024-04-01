Новые поправки в ГИБДД в 2024 году: будет трудно не только с экзаменами!

Новички, которые не смогли сдать экзамен даже с третьей попытки, придется ждать следующей сдачи не менее чем 6 месяцев, но не более чем через 9 месяцев. Ранее, четвертая и последующая сдача проводились не ранее 1 месяца и не позже трех. Увеличение срока ввелись для тех, кто использует экзамен с сотрудником ГИБДД как обычную практику.