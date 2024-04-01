Новые поправки в ГИБДД в 2024 году: будет трудно не только с экзаменами!

Posted 1 апреля, 09:28
Published 1 апреля, 09:28
Modified 9 сентября, 20:55
Updated 9 сентября, 20:55
С 1 апреля начинающие и опытные автомобилисты столкнуться с новыми изменениями, касающиеся как получения водительского удостоверения, так и налогов на авто. Не маловажны и поправки в таможенный контроль ввоза импортных автомобилей в Россию.
При сдаче практического экзамена «в городе» ГИБДД допускает совершения большего количества ошибок, нежели было ранее. Теперь водители могут иметь 7 штрафных баллов. До 1 апреля можно было совершить 5 нарушений.
Ошибки, за которые водителю начисляется 1 штрафной бал:
Более серьезные ошибки включают:
Новички, которые не смогли сдать экзамен даже с третьей попытки, придется ждать следующей сдачи не менее чем 6 месяцев, но не более чем через 9 месяцев. Ранее, четвертая и последующая сдача проводились не ранее 1 месяца и не позже трех. Увеличение срока ввелись для тех, кто использует экзамен с сотрудником ГИБДД как обычную практику.
Предполагается, что сдача экзамена станет более нервной, особенно если третья попытка является последним шансом и над водителем висит угроза остаться без прав еще на полгода.
Лишенные прав за нетрезвую езду теперь будут пересдавать экзамен, но не ранее окончания срока наказания. Так, не смогут сдать экзамен:
Все граждане, которые имеют иностранные водительские права своего государства теперь с 1 апреля должны сдать экзамен на российское удостоверение, в противном случае они не могут садиться за руль. Но и тут пока что есть время, так как недействительными иностранные права станут в случаях:
С 1 апреля серые схемы ввоза авто на территорию России без прохождения процедуры растаможивания станет невозможным. Постановлением Правительства предусмотрено, что перевозка авто из стран ЕАЭС подлежит уплатам всех налогов и сборов, никакие льготы и обходные пути не предусмотрены. В случае, если машина проходит через страны Таможенного союза, то придется платить и утилизационный сбор.
В результате изменений, учеников из «серых» автошкол могут не пустить на экзамены. Теперь автошкола должна получить заключение о том, соответствует ли их образовательное и материальное обеспечение установленным требованиям.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14