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Posted 1 апреля, 09:28

Published 1 апреля, 09:28

Modified 9 сентября, 20:55

Updated 9 сентября, 20:55

С 1 апреля 2024 года новые законы коснуться сдающих экзамен на права, сроков пересдачи, а также пьяных водителей и налоги и сборы на авто

Новые поправки в ГИБДД в 2024 году: будет трудно не только с экзаменами!

1 апреля 2024, 09:28
Фото: 1MI
С 1 апреля 2024 года новые законы коснуться сдающих экзамен на права, сроков пересдачи, а также пьяных водителей и налоги и сборы на авто
С 1 апреля 2024 года новые законы коснуться сдающих экзамен на права, сроков пересдачи, а также пьяных водителей и налоги и сборы на авто

С 1 апреля начинающие и опытные автомобилисты столкнуться с новыми изменениями, касающиеся как получения водительского удостоверения, так и налогов на авто. Не маловажны и поправки в таможенный контроль ввоза импортных автомобилей в Россию.

Ошибки при экзамене в ГИБДД в 2024 году

При сдаче практического экзамена «в городе» ГИБДД допускает совершения большего количества ошибок, нежели было ранее. Теперь водители могут иметь 7 штрафных баллов. До 1 апреля можно было совершить 5 нарушений.

Ошибки при экзамене в ГИБДД в 2024 годуОшибки при экзамене в ГИБДД в 2024 году
Ошибки при экзамене в ГИБДД в 2024 году. Фото: 1MI

Ошибки, за которые водителю начисляется 1 штрафной бал:

  • несвоевременно поданный сигнал поворота;
  • неверная оценка дорожной обстановки;
  • неуверенное вождение авто и отсутствие плавности движения;

Более серьезные ошибки включают:

  • несоблюдение требований дорожной разметки (за исключением определенных видов разметки);
  • неправильное расположение транспортного средства на дороге;
  • движение слишком медленно без необходимости, создавая помехи другим автомобилям;
  • нарушение правил использования световых устройств или звукового сигнала.
Ошибки при экзамене в ГИБДД в 2024 годуОшибки при экзамене в ГИБДД в 2024 году
Ошибки при экзамене в ГИБДД в 2024 году. Фото: 1MI

Увеличение срока пересдачи экзамена в ГАИ в 2024 году

Новички, которые не смогли сдать экзамен даже с третьей попытки, придется ждать следующей сдачи не менее чем 6 месяцев, но не более чем через 9 месяцев. Ранее, четвертая и последующая сдача проводились не ранее 1 месяца и не позже трех. Увеличение срока ввелись для тех, кто использует экзамен с сотрудником ГИБДД как обычную практику.

Предполагается, что сдача экзамена станет более нервной, особенно если третья попытка является последним шансом и над водителем висит угроза остаться без прав еще на полгода.

Увеличение срока пересдачи экзамена в ГАИ в 2024 годуУвеличение срока пересдачи экзамена в ГАИ в 2024 году
Увеличение срока пересдачи экзамена в ГАИ в 2024 году. Фото: 1MI

Лишение прав при пьяной езде и сдача экзамена в 2024 году

Лишенные прав за нетрезвую езду теперь будут пересдавать экзамен, но не ранее окончания срока наказания. Так, не смогут сдать экзамен:

  • лишенные автомобильных прав;
  • не вернувшие права по истечению срока лишения;
  • лишенные заниматься деятельность, связанной с перевозками на транспорте.

Иностранные ВО в 2024 году

Все граждане, которые имеют иностранные водительские права своего государства теперь с 1 апреля должны сдать экзамен на российское удостоверение, в противном случае они не могут садиться за руль. Но и тут пока что есть время, так как недействительными иностранные права станут в случаях:

  • по истечении 1 года с даты получения иностранцем вида на жительство либо гражданства России;
  • по истечении 1 года с даты первого въезда в РФ россиян с иностранными правами других государств.
Лишение прав при пьяной езде и сдача экзамена в 2024 годуЛишение прав при пьяной езде и сдача экзамена в 2024 году
Лишение прав при пьяной езде и сдача экзамена в 2024 году. Фото: 1MI

Ввоз авто без таможни в 2024 году

С 1 апреля серые схемы ввоза авто на территорию России без прохождения процедуры растаможивания станет невозможным. Постановлением Правительства предусмотрено, что перевозка авто из стран ЕАЭС подлежит уплатам всех налогов и сборов, никакие льготы и обходные пути не предусмотрены. В случае, если машина проходит через страны Таможенного союза, то придется платить и утилизационный сбор.

«Серые» автошколы

В результате изменений, учеников из «серых» автошкол могут не пустить на экзамены. Теперь автошкола должна получить заключение о том, соответствует ли их образовательное и материальное обеспечение установленным требованиям.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Авто#Экзамен#ГАИ#ГИБДД
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