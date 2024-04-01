«Неуязвимый» Брюс Уиллис: каким недугом страдает актер, конец карьеры и развод с Мур

Posted 1 апреля, 12:16
Published 1 апреля, 12:16
Modified 9 сентября, 21:07
Updated 9 сентября, 21:07
Слухи о том, что Брюс Уиллис серьезно болен, появились еще в 2021 году. Все прояснилось некоторое время спустя, когда голливудский режиссер Мэтт Эскандари рассказал о том, какой болезнью страдает актер. Выяснилось, что у Брюса Уиллиса деменция. Тогда же было объявлено и том, что актер сниматься в кино больше не сможет и его карьеру можно считать завершенной.
Семья Брюса Уиллиса подтвердила прессе и поклонникам, что у актера действительно деменция, которая прогрессирует. Состояние Уиллиса продолжает ухудшаться, он не выходит из дома и практически не узнает своих близких. Стоит отметить, что члены семьи оказывают актеру колоссальную поддержку и буквально окружают его заботой.
Точный диагноз Брюса Уиллиса звучит как лобно-височная деменция. Ранее ему диагностировали афазию — расстройство речи. Предполагали, что оно могло начаться вследствие травмы головы. Отмечается, что невозможность узнавать близких и общаться — это только некоторые симптомы такой болезни. Заболевание в настоящее время не лечится, эффективные методы пока еще не изобрели, однако семья Брюса Уиллиса продолжает надеяться на чудо.
Регулярно супруга Брюса Уиллиса делает заявления о его состоянии, отмечая, что болезнь продолжает прогрессировать. Не так давно жена актера заявила, что состояние Брюса Уиллиса ухудшилось резко. В частности, он утратил способность понимать речь, по-прежнему не узнает никого из близких.
Брюса Уиллиса в сложной ситуации поддерживают не только родственники, но и в том числе Деми Мур, его бывшая супруга. Она регулярно приезжает ее навестить, о чем можно судить по ее публикациям в социальных сетях и по фото, которые размещают члены семьи Брюса Уиллиса. Несмотря на громкий и сложный развод, бывшие супруги сумели сохранить хорошие отношения, и то, насколько это было важно, становится понятно именно сейчас.
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