«Неуязвимый» Брюс Уиллис: каким недугом страдает актер, конец карьеры и развод с Мур

Брюса Уиллиса в сложной ситуации поддерживают не только родственники, но и в том числе Деми Мур, его бывшая супруга. Она регулярно приезжает ее навестить, о чем можно судить по ее публикациям в социальных сетях и по фото, которые размещают члены семьи Брюса Уиллиса. Несмотря на громкий и сложный развод, бывшие супруги сумели сохранить хорошие отношения, и то, насколько это было важно, становится понятно именно сейчас.