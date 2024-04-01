Можно ли бороться со своим внутренним критиком?

Posted 1 апреля, 09:48
Published 1 апреля, 09:48
Modified 9 сентября, 21:05
Updated 9 сентября, 21:05
Следует отметить, что психологи по-разному оценивают внутреннего критика. Зигмунд Фрейд видел в этом механизме силу, которая стремится к порядку, а вот Ричард Шварц рассматривает внутреннего критика как уязвленный аспект нас самих.
Внутренний критик создан для того, чтобы защищать человека от боли. Однако проблема в том, что он склонен к переоценке опасности и недооценке самого человека. К тому же постоянные внутренние одергивания могут стать причиной тревожности, невроза, подавления здравого смысла и инициативности.
В связи с этим возникает необходимость как-то обуздать своего внутреннего критика. К счастью, это вполне решаемая проблема. Ниже приведены действенные методы.
Создайте дневник, в котором фиксируйте то, какими фразами обращается к вам ваш внутренний критик. Внимательно рассмотрите получившийся список. Скорее всего, там будут высмеивания и катастрофизация. Поймите, что из этого правда, а что гротескное преувеличение.
Внутренний критик будет убеждать вас в том, что вы неудачник. Спросите его (себя), как неудачник может найти хорошую работу, купить квартиру, завести семью? На самом деле, в вашей жизни не всё так плохо.
Довольно часто наш внутренний критик превращает муху в слона. Над особо нелогичными его посылами вполне можно посмеяться. В общем, относитесь к проискам этого защитного механизма как мудрый родитель к попыткам подростка выклянчить больше карманных денег.
Какие бы гротескные формы ни принимала работа вашего критика, надо помнить, что в основе его работы лежит защита. Это надо понимать и прислушиваться, но самое абсурдное всё-таки лучше отсеивать, оставляя золотые крупицы.
В уже упомянутый выше дневник заносите статистику — сколько мрачных прогнозов внутреннего критика сбылось, а сколько так и осталось просто угрозами. Обычно количество успешных прогнозов значительно меньше, чем неуспешных.
Внутренний критик может активизироваться на фоне стресса, например если на работе аврал. Отслеживайте такие моменты и отсекайте. Иногда критика можно просто заткнуть.
Не исключено, что ваш внутренний критик просыпается, когда вы банально испытываете чувство голода. А может, он активизируется, когда вы едете на работу или хотите спать? Важно понимать, где есть реальное зерно для опасности, а где активизация какой-то доминанты в результате банального недосыпа.
Если устали слышать негатив в своей голове, просто скажите себе: то, что я делаю, идет мне во благо, я в состоянии самостоятельно принимать решения. Кстати, часто это срабатывает и с внешними критиками.
Обдумывая новую бизнес-идею, важную покупку или что-то ещё, заранее составьте и проработайте возможные риски. В этом случае вы ослабите негатив, который может выдать ваш критик.
Внутренний критик — это не плохо или хорошо, это просто защитный механизм, который иногда сбоит. Обычно он пытается предупредить об опасности, и это не стоит игнорировать. Но впадать в крайности, причем в любую сторону, тоже не стоит.
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