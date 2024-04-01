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Posted 1 апреля, 09:48

Published 1 апреля, 09:48

Modified 9 сентября, 21:05

Updated 9 сентября, 21:05

10 Способов обуздать своего внутреннего критика

Можно ли бороться со своим внутренним критиком?

1 апреля 2024, 09:48
Фото: Изображение Midjourney
10 Способов обуздать своего внутреннего критика
«Да что с тобой такое?», «Разве можно так тупить?», «Кем ты себя возомнил?» — такими фразами часто разговаривает с нами так называемый внутренний критик (супер-эго по Фрейду). Этот защитный механизм иногда может принести больше вреда, чем пользы, развивая негативное мышление.

Следует отметить, что психологи по-разному оценивают внутреннего критика. Зигмунд Фрейд видел в этом механизме силу, которая стремится к порядку, а вот Ричард Шварц рассматривает внутреннего критика как уязвленный аспект нас самих.

Внутренний критик создан для того, чтобы защищать человека от боли. Однако проблема в том, что он склонен к переоценке опасности и недооценке самого человека. К тому же постоянные внутренние одергивания могут стать причиной тревожности, невроза, подавления здравого смысла и инициативности.

В связи с этим возникает необходимость как-то обуздать своего внутреннего критика. К счастью, это вполне решаемая проблема. Ниже приведены действенные методы.

  1. Определите правила поведения внутреннего критика

Создайте дневник, в котором фиксируйте то, какими фразами обращается к вам ваш внутренний критик. Внимательно рассмотрите получившийся список. Скорее всего, там будут высмеивания и катастрофизация. Поймите, что из этого правда, а что гротескное преувеличение.

  1. Противопоставьте реальность

Внутренний критик будет убеждать вас в том, что вы неудачник. Спросите его (себя), как неудачник может найти хорошую работу, купить квартиру, завести семью? На самом деле, в вашей жизни не всё так плохо.

  1. Воспринимайте всё с юмором

Довольно часто наш внутренний критик превращает муху в слона. Над особо нелогичными его посылами вполне можно посмеяться. В общем, относитесь к проискам этого защитного механизма как мудрый родитель к попыткам подростка выклянчить больше карманных денег.

  1. Благодарите своего внутреннего критика

Какие бы гротескные формы ни принимала работа вашего критика, надо помнить, что в основе его работы лежит защита. Это надо понимать и прислушиваться, но самое абсурдное всё-таки лучше отсеивать, оставляя золотые крупицы.

  1. Ведите статистику

В уже упомянутый выше дневник заносите статистику — сколько мрачных прогнозов внутреннего критика сбылось, а сколько так и осталось просто угрозами. Обычно количество успешных прогнозов значительно меньше, чем неуспешных.

  1. Обращайте внимание на контекст

Внутренний критик может активизироваться на фоне стресса, например если на работе аврал. Отслеживайте такие моменты и отсекайте. Иногда критика можно просто заткнуть.

  1. Посмотрите на время

Не исключено, что ваш внутренний критик просыпается, когда вы банально испытываете чувство голода. А может, он активизируется, когда вы едете на работу или хотите спать? Важно понимать, где есть реальное зерно для опасности, а где активизация какой-то доминанты в результате банального недосыпа.

  1. Наорите на своего критика

Если устали слышать негатив в своей голове, просто скажите себе: то, что я делаю, идет мне во благо, я в состоянии самостоятельно принимать решения. Кстати, часто это срабатывает и с внешними критиками.

  1. Пробуйте превентивную стратегию

Обдумывая новую бизнес-идею, важную покупку или что-то ещё, заранее составьте и проработайте возможные риски. В этом случае вы ослабите негатив, который может выдать ваш критик.

  1. Будьте разборчивы

Внутренний критик — это не плохо или хорошо, это просто защитный механизм, который иногда сбоит. Обычно он пытается предупредить об опасности, и это не стоит игнорировать. Но впадать в крайности, причем в любую сторону, тоже не стоит.

#Общество#Эмоции#Все материалы авторов#Критика#Эмоции заразны
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