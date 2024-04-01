Может ли позитивное мышление побороть тревогу

Posted 1 апреля, 10:50
Published 1 апреля, 10:50
Modified 9 сентября, 21:06
Updated 9 сентября, 21:06
Универсального средства борьбы с тревогой нет, поэтому мантра «Могло быть и хуже» чаще всего непродуктивна.
Как передает psychologytoday.com со ссылкой на Национальный институт психического здоровья, более 30% взрослых в какой-то момент своей жизни борются с диагностируемым тревожным расстройством. И это лишь официальная статистика. Многие люди испытывают тревогу каждый день. Цифры просто не подтверждают мысль о том, что позитивное мышление является хорошим средством от тревоги.
Эксперты пишут, что душевная рана может зажить только в свое время, при правильном лечении и внимании с учетом уникальной физической природы каждого человека. Точного рецепта для лечения тревожности нет. Чтобы познать себя, важно спросить себя, что нам нужно и чего нам не нужно, когда наше беспокойство усиливается.
Специалисты рекомендуют ответы на тревожащие вопросы искать не в одиночку, а с близкими. Например, можно сказать любимому человеку, что вы испытываете беспокойство. Чтобы он или она просто выслушали. Не нужно, чтобы пытались помочь выйти из тревожного состояния или предлагали свои решения проблемы. Не нужны упрощенные заявления типа «Мысли позитивно!». У разных людей это может происходить по-своему, но понимание того, что помогает вам, может позволить найти правильный тип поддержки во время тревожного состояния.
Помните, что опыт каждого человека, испытывающего тревогу, уникален, и, следовательно, утешение должно быть разным.
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