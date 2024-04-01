Может ли позитивное мышление побороть тревогу

Специалисты рекомендуют ответы на тревожащие вопросы искать не в одиночку, а с близкими. Например, можно сказать любимому человеку, что вы испытываете беспокойство. Чтобы он или она просто выслушали. Не нужно, чтобы пытались помочь выйти из тревожного состояния или предлагали свои решения проблемы. Не нужны упрощенные заявления типа «Мысли позитивно!». У разных людей это может происходить по-своему, но понимание того, что помогает вам, может позволить найти правильный тип поддержки во время тревожного состояния.