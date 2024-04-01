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Posted 1 апреля, 11:30

Published 1 апреля, 11:30

Modified 9 сентября, 21:02

Updated 9 сентября, 21:02

Модели бренда «Виктория Сикрет»: кто они — красавицы со всего мира

Модели бренда «Виктория Сикрет»: кто они — красавицы со всего мира

1 апреля 2024, 11:30
Фото: fashiontime.ru
Модели бренда «Виктория Сикрет»: кто они — красавицы со всего мира
«Виктория Сикрет» — бренд, который славится своими эффектными показами и участвующими в них моделями. Они по праву считаются самыми красивыми девушками в мире. Рассказываем о самых известных моделях, принимавших участие в дефиле «Виктории Сикрет».

Хайди Клум

Хайди Клум родом из Германии. Модель регулярно принимала участие в показах «Виктории Сикрет» на протяжении более чем десяти лет. Несмотря на то, что формально она уже вышла из модельного возраста, Клум часто появляется на дефиле «Виктории Сикрет», но преимущественно как гостья.

Алессандра Амбросио

Модель бразильского происхождения, которая участвовала в показах «Виктории Сикрет» в течение 13 лет. Сейчас она отошла от работы на подиуме и сконцентрировалась на дизайне — открыла свой собственный бренд. Также бывшая модель «Виктории Сикрет» известна и в сфере благотворительности.

Миранда Керр

Миранда Керр стала первой австралийской моделью «Виктории Сикрет». Многим поклонникам бренда она запомнилась яркой и выразительной внешностью. После ухода из «Виктории Сикрет» Керр продолжила работу на подиуме — весьма успешно, неоднократно она входила в рейтинг самых высокооплачиваемых моделей мира.

Кэндис Свейнпол

Кэндис Свейнпол родом из Южно-Африканской Республики, однако долгое время жила в США, в Нью-Йорке. Ей было достаточно буквально двух лет для того, чтобы сделать головокружительную карьеру на подиуме, которой она во многом обязана «Виктории Сикрет».

Летиция Каста

Летиция Каста — француженка, которая в качестве модели неоднократно выходила на подиум в рамках показов «Виктории Сикрет». Более того, она стала одной из первых моделей бренда. Сейчас с «Викторией Сикрет» она не сотрудничает, поскольку приняла решение сосредоточиться на карьере в сфере кинематографа и на своей семье.

Даутцен Крус

Модель из Нидерландов впервые вышла на подиум «Виктории Сикрет» в 2008 году и участвует в показах до сих пор. Известно, что участие в показах «Виктории Сикрет» было ее заветной мечтой. И она долго и упорно работала над тем, чтобы добиться своего.

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