Модели бренда «Виктория Сикрет»: кто они — красавицы со всего мира

Posted 1 апреля, 11:30
Published 1 апреля, 11:30
Modified 9 сентября, 21:02
Updated 9 сентября, 21:02
Хайди Клум родом из Германии. Модель регулярно принимала участие в показах «Виктории Сикрет» на протяжении более чем десяти лет. Несмотря на то, что формально она уже вышла из модельного возраста, Клум часто появляется на дефиле «Виктории Сикрет», но преимущественно как гостья.
Модель бразильского происхождения, которая участвовала в показах «Виктории Сикрет» в течение 13 лет. Сейчас она отошла от работы на подиуме и сконцентрировалась на дизайне — открыла свой собственный бренд. Также бывшая модель «Виктории Сикрет» известна и в сфере благотворительности.
Миранда Керр стала первой австралийской моделью «Виктории Сикрет». Многим поклонникам бренда она запомнилась яркой и выразительной внешностью. После ухода из «Виктории Сикрет» Керр продолжила работу на подиуме — весьма успешно, неоднократно она входила в рейтинг самых высокооплачиваемых моделей мира.
Кэндис Свейнпол родом из Южно-Африканской Республики, однако долгое время жила в США, в Нью-Йорке. Ей было достаточно буквально двух лет для того, чтобы сделать головокружительную карьеру на подиуме, которой она во многом обязана «Виктории Сикрет».
Летиция Каста — француженка, которая в качестве модели неоднократно выходила на подиум в рамках показов «Виктории Сикрет». Более того, она стала одной из первых моделей бренда. Сейчас с «Викторией Сикрет» она не сотрудничает, поскольку приняла решение сосредоточиться на карьере в сфере кинематографа и на своей семье.
Модель из Нидерландов впервые вышла на подиум «Виктории Сикрет» в 2008 году и участвует в показах до сих пор. Известно, что участие в показах «Виктории Сикрет» было ее заветной мечтой. И она долго и упорно работала над тем, чтобы добиться своего.
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