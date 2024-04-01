Модели бренда «Виктория Сикрет»: кто они — красавицы со всего мира

Модель из Нидерландов впервые вышла на подиум «Виктории Сикрет» в 2008 году и участвует в показах до сих пор. Известно, что участие в показах «Виктории Сикрет» было ее заветной мечтой. И она долго и упорно работала над тем, чтобы добиться своего.