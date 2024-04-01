МакSим сделала заявление — что не так с певицей и почему она больше не будет петь

Следующее испытание подстерегало певицу в 2019 году — она попала в страшную аварию и долго находилась в больнице. Тяжелый реабилитационный период повлиял на душевное состояние МакSим — она снова начала пить, но позже смогла взять себя в руки и восстановиться. Певица готова была вернуться к карьере и творческой деятельности с новыми силами, но в 2021 году заболела ковидом, была введена в искусственную кому и пережила остановку сердца.