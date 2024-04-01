МакSим сделала заявление — что не так с певицей и почему она больше не будет петь

Posted 1 апреля, 13:20
Published 1 апреля, 13:20
Modified 9 сентября, 21:08
Updated 9 сентября, 21:08
За последние десять лет российская поп-звезда пережила немало. Еще в 2014 году случилось болезненное расставание артистки с бойфрендом в тот момент, когда девушка находилась на седьмом месяце беременности. Именно тогда у МакSим возникли первые психологические проблемы и тяга к спиртному. Певица пыталась заглушить душевную боль алкоголем, стала изнурять себя диетами и спортом и в результате практически довела себя до анорексии.
Через пару лет МакSим снова воспрянула духом, встретив другого мужчину и забеременев от него. Но ребенка не удалось сохранить — организм певицы был изнурен и ослаблен, и она потеряла малыша. Это стало страшным ударом для звезды. Она снова впала в депрессию и пристрастилась к алкоголю.
Следующее испытание подстерегало певицу в 2019 году — она попала в страшную аварию и долго находилась в больнице. Тяжелый реабилитационный период повлиял на душевное состояние МакSим — она снова начала пить, но позже смогла взять себя в руки и восстановиться. Певица готова была вернуться к карьере и творческой деятельности с новыми силами, но в 2021 году заболела ковидом, была введена в искусственную кому и пережила остановку сердца.
Уже в 2022 году поп-звезда начала выступать с концертами, а в 2023 году поехала в гастрольный тур. Но поклонники не раз отмечали, что певица выступает на сцене еле держась на ногах. Одни подозревали, что девушка нездорова, другие, что она находится под воздействием алкоголя. Последнее оказалось правдой. В июле минувшего года МакSим призналась, что имеет проблемы с алкоголем и намерена излечиться от пагубной зависимости.
В марте 2024 года российские СМИ написали, что МакSим больше не будет давать концерты. Сама певица заявила, что действительно отказывается от гастрольной деятельности, но, возможно, будет выступать на больших концертах.
Такое решение она объяснила тем, что после всех пережитых невзгод стала чаще задумываться о смысле жизни. Поп-звезда призналась, что последние 8 лет были тяжелыми в ее жизни и «вытянули из нее все соки». Она заявила, что решила беречь себя и свое здоровье для своих близких и больше времени посвящать дочерям.
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