Лайфхак: как быстро и стильно уложить челку-шторку за 5 минут

Posted 1 апреля, 16:04
Published 1 апреля, 16:04
Modified 9 сентября, 21:08
Updated 9 сентября, 21:08
Из этой статьи вы узнаете о трех быстрых и несложных способах сделать красивую укладку челки-шторки.
Для укладки челки-шторки этим способом помимо фена понадобятся круглая щетка (брашинг) и текстурирующий спрей. Для начала следует выделить челку и разделить ее на две части по пробору, после чего нанести на волосы спрей и поочередно накрутить на брашинг каждую половину челки, вытягивая ее под струей теплого воздуха из фена в направлении от лица.
В конце нужно сформировать с помощью брашинга естественные завитки и уложить челку в нужную форму вокруг лица. С такой укладкой челка-шторка получится прямой и воздушной, с хорошим прикорневым объемом.
В этом случае влажную челку сначала нужно будет подсушить феном, слегка подкручивая волосы вниз, к лицу. Затем челка-шторка накручивается на плойку в направлении лица для создания тугого завитка. Для фиксации получившейся укладки используйте лак и заколки-невидимки.
Чтобы сделать укладку челки-шторки с помощью утюжка, нужно отделить основную массу волос от челки и плотно зафиксировать их, чтобы не мешали. На челку следует нанести термозащитное средство и дождаться полного высыхания. Утюжок нужно будет нагреть до оптимальной температуры в зависимости от структуры ваших волос: для тонких — не более 150 градусов, нормальных — до 180 градусов, толстых и жестких — до 200 градусов.
Нагретым устройством следует прихватить челку у корней и медленно провести по ней по направлению к затылку. На концах волосы можно слегка закрутить. Затем нужно будет руками аккуратно расправить челку-шторку по сторонам головы и зафиксировать укладку лаком.
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