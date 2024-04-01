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Posted 1 апреля, 16:04

Published 1 апреля, 16:04

Modified 9 сентября, 21:08

Updated 9 сентября, 21:08

Лайфхак: как быстро и стильно уложить челку-шторку за 5 минут

Лайфхак: как быстро и стильно уложить челку-шторку за 5 минут

1 апреля 2024, 16:04
Фото: krasavica.info
Лайфхак: как быстро и стильно уложить челку-шторку за 5 минут
Челка-шторка представляет собой удлиненную челку с прямым пробором. Этот тип челки хорошо смотрится с такими стрижками, как каре, каскад, лесенка и др. По мнению экспертов, такая челка смягчает образ, корректирует форму и черты лица.

Из этой статьи вы узнаете о трех быстрых и несложных способах сделать красивую укладку челки-шторки.

Укладка челки-шторки с помощью фена и брашинга

Для укладки челки-шторки этим способом помимо фена понадобятся круглая щетка (брашинг) и текстурирующий спрей. Для начала следует выделить челку и разделить ее на две части по пробору, после чего нанести на волосы спрей и поочередно накрутить на брашинг каждую половину челки, вытягивая ее под струей теплого воздуха из фена в направлении от лица.

В конце нужно сформировать с помощью брашинга естественные завитки и уложить челку в нужную форму вокруг лица. С такой укладкой челка-шторка получится прямой и воздушной, с хорошим прикорневым объемом.

Укладка челки-шторки плойкой

В этом случае влажную челку сначала нужно будет подсушить феном, слегка подкручивая волосы вниз, к лицу. Затем челка-шторка накручивается на плойку в направлении лица для создания тугого завитка. Для фиксации получившейся укладки используйте лак и заколки-невидимки.

Укладка челки-шторки утюжком

Чтобы сделать укладку челки-шторки с помощью утюжка, нужно отделить основную массу волос от челки и плотно зафиксировать их, чтобы не мешали. На челку следует нанести термозащитное средство и дождаться полного высыхания. Утюжок нужно будет нагреть до оптимальной температуры в зависимости от структуры ваших волос: для тонких — не более 150 градусов, нормальных — до 180 градусов, толстых и жестких — до 200 градусов.

Нагретым устройством следует прихватить челку у корней и медленно провести по ней по направлению к затылку. На концах волосы можно слегка закрутить. Затем нужно будет руками аккуратно расправить челку-шторку по сторонам головы и зафиксировать укладку лаком.

#Красота#Все материалы авторов#Волосы
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