Лайфхак: как быстро и стильно уложить челку-шторку за 5 минут

Чтобы сделать укладку челки-шторки с помощью утюжка, нужно отделить основную массу волос от челки и плотно зафиксировать их, чтобы не мешали. На челку следует нанести термозащитное средство и дождаться полного высыхания. Утюжок нужно будет нагреть до оптимальной температуры в зависимости от структуры ваших волос: для тонких — не более 150 градусов, нормальных — до 180 градусов, толстых и жестких — до 200 градусов.