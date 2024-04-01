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Posted 1 апреля, 13:14

Published 1 апреля, 13:14

Modified 9 сентября, 21:07

Updated 9 сентября, 21:07

Киркоров намекнул на причины конфликта с рэпером Давой

1 апреля 2024, 13:14
В эфире музыкального телешоу «Маска» Филипп Киркоров неоднозначно высказался о рэп-исполнителе Давиде Манукяне (сценический псевдоним Дава). Он заявил, что рэпер умеет притворяться и создавать положительный образ.

Напомним: на шоу король отечественной эстрады высказал предположение, что за маской Акулы скрывается Дава. Однако певец не угадал. За ней скрывался другой рэп-исполнитель — Артем Качер. Позже Манукян обвинил Киркорова в несправедливом судействе.

Ранее между Филиппом Киркоровым и рэпером Давой были не только творческие отношения — знаменитости были приятелями. Однако в своих последних интервью они перестали упоминать друг о друге. На фоне этого в информационном пространстве появились слухи, что между артистами произошел конфликт. К тому же король отечественной поп-сцены назвал репертуар Давы специфическим.

Ранее авторы телеграм-канала Baza опубликовали информацию о блокировке налоговиками счетов магазина одежды Phill 4 you и творческого центра «Филипп Киркоров корпорейшн», принадлежащих исполнителю. При этом в отношении Киркорова было возбуждено уголовное дело на основании неуплаты административного штрафа. Решение о блокировке счетов было принято в связи с просроченной налоговой задолженностью в размере 4200 рублей.

#Знаменитости#Все материалы авторов#Звезды
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