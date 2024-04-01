Киркоров намекнул на причины конфликта с рэпером Давой

Ранее между Филиппом Киркоровым и рэпером Давой были не только творческие отношения — знаменитости были приятелями. Однако в своих последних интервью они перестали упоминать друг о друге. На фоне этого в информационном пространстве появились слухи, что между артистами произошел конфликт. К тому же король отечественной поп-сцены назвал репертуар Давы специфическим.