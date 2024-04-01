Как получать пассивный доход: топ идей, чтобы зарабатывать хорошие деньги

Пассивный доход может быть получен из различных источников. Например, это могут быть дивиденды от инвестиций в акции или облигации, арендные платежи от сдачи в аренду недвижимости, доход от авторских прав или лицензионных платежей за использование интеллектуальной собственности, доход от инвестиций в партнерские программы или сайты, а также доход от создания и продажи цифровых продуктов, таких как электронные книги, онлайн-курсы или приложения.