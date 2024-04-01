Как изменилась Лобода в попытке привлечь к себе внимание — новый образ и критика

Posted 1 апреля, 12:11
Published 1 апреля, 12:11
Modified 9 сентября, 21:07
Updated 9 сентября, 21:07
Судя по видео, которые недавно Светлана Лобода опубликовала в своих социальных сетях, ее внешность изменилась самым кардинальным образом. С чем это связано, певица не объясняет, однако пользователи убеждены — это попытка Светланы Лободы вернуть себе хоть часть утраченной популярности.
В новом образе Светлана Лобода предстала в видеоролике, в котором она анонсирует свою новую песню. Примечательно, что певица, которая позиционирует себя как украинка, исполнила ее на русском языке. На видео видно, что цвет волос Светланы Лободы теперь темный, — певица стала брюнеткой. Образ довершает яркий и эффектный макияж.
После публикации видео в соцсетях Светланы Лободы пользователи обрушили на нее буквально шквал критики. Они осудили и смену имиджа певицы, и цель, с которой она предположительно опубликовала видео. Пользователи соцсетей считают, что таким образом Светлана Лобода пытается изо всех сил привлечь внимание к своей персоне и своему творчеству. Метод, считают пользователи, выбран далеко не самый удачный.
В критических замечаниях в адрес Светланы Лободы пользователи прямо сравнивают ее в новом образе с женщиной с низкой социальной ответственностью и отмечают, что певице должно быть стыдно за то, как она выглядит.
Комментаторы не могли не припомнить Светлане Лободе и данного ей обещания — певица заявляла, что исполнять песни на русском языке она не будет никогда. Однако ее новая песня записана именно на русском, и это, утверждают пользователи, из-за того, что Светлана Лобода хочет вернуть себе хотя бы частично гонорары. Критики отмечают, что Светлана Лобода, поющая на украинском языке, ни для кого не представляет интереса.
Стоит отметить, что Светлана Лобода всегда была склонна к экспериментам, и эта ее смена имиджа далеко не первая. В разное время певица меняла цвет волос, прически, макияж, выбирала разные сценические образы, в том числе довольно откровенные и эпатажные. Однако, как вспоминают пользователи соцсетей, сама Светлана Лобода — брюнетка, о чем можно догадаться, посмотрев ее старые фотографии, например, с тех времен, когда она выступала в составе группы «ВИА Гра».
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