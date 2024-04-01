Как изменилась Лобода в попытке привлечь к себе внимание — новый образ и критика

Комментаторы не могли не припомнить Светлане Лободе и данного ей обещания — певица заявляла, что исполнять песни на русском языке она не будет никогда. Однако ее новая песня записана именно на русском, и это, утверждают пользователи, из-за того, что Светлана Лобода хочет вернуть себе хотя бы частично гонорары. Критики отмечают, что Светлана Лобода, поющая на украинском языке, ни для кого не представляет интереса.