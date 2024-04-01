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Posted 1 апреля, 16:23

Published 1 апреля, 16:23

Modified 9 сентября, 21:09

Updated 9 сентября, 21:09

Что носить женщине 40+: фото с примерами стильных образов

Что носить женщине 40+: фото с примерами стильных образов

1 апреля 2024, 16:23
Фото: static.alltime.ru, miridei.com, pinimg.com
Что носить женщине 40+: фото с примерами стильных образов
Каждая женщина хочет выглядеть стильно, и те, чей возраст перевалил за 40, не исключение. И это вполне возможно, если правильно подобрать гардероб, чтобы вещи, которые вы носите, визуально не прибавляли вам лет и не наводили окружающих на мысль, что вы отчаянно пытаетесь выглядеть моложе.

В этой статье мы поговорим о том, что и как носить женщинам после 40 лет.

Строго и скучно? А вот и нет!

Многие уверены, что после 40 лет женщинам следует перейти на одежду неприметных цветов классического покроя, забыв о красивых и модных вещах. Однако это не так, и строгие костюмы лишь подчеркнут ваш возраст. Да и никто не говорил, что вам нельзя носить, например, яркое платье или джинсы.

Обновите ваш базовый гардероб

Правда, от некоторых вещей в гардеробе все же придется отказаться. В частности, женщинам после 40 лет не стоит носить одежду из тонкого трикотажа и обтягивающую, а также мини-юбки, блузки с рюшами, в горошек и цветочек. А колготки лучше подбирать плотные и матовые, без блеска.

Увеличьте длину платьев и юбок

Женщинам после 40 лет эксперты рекомендуют не носить платья и юбки выше колен, но и опускать их длину до середины икры тоже не следует, так как это утяжеляет фигуру. Кроме того, стоит выбирать платья свободного кроя, которые можно носить с тонким ремешком вокруг талии.

Цвета в одежде

И наконец, поговорим о цветовой гамме гардероба женщины после 40 лет. По мнению специалистов, лучше всего носить одежду светлых тонов — по крайней мере, ближе к лицу. Дело в том, что светлый верх визуально делает лицо светлее и свежее, маскируя возрастные изменения кожи. А вот юбка или брюки могут быть любого цвета, какой вам по душе, кроме слишком насыщенных тонов, и без блеска.

#Красота#Мода#Все материалы авторов#Одежда
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