Что носить женщине 40+: фото с примерами стильных образов

И наконец, поговорим о цветовой гамме гардероба женщины после 40 лет. По мнению специалистов, лучше всего носить одежду светлых тонов — по крайней мере, ближе к лицу. Дело в том, что светлый верх визуально делает лицо светлее и свежее, маскируя возрастные изменения кожи. А вот юбка или брюки могут быть любого цвета, какой вам по душе, кроме слишком насыщенных тонов, и без блеска.