Что носить женщине 40+: фото с примерами стильных образов

Posted 1 апреля, 16:23
Published 1 апреля, 16:23
Modified 9 сентября, 21:09
Updated 9 сентября, 21:09
В этой статье мы поговорим о том, что и как носить женщинам после 40 лет.
Многие уверены, что после 40 лет женщинам следует перейти на одежду неприметных цветов классического покроя, забыв о красивых и модных вещах. Однако это не так, и строгие костюмы лишь подчеркнут ваш возраст. Да и никто не говорил, что вам нельзя носить, например, яркое платье или джинсы.
Правда, от некоторых вещей в гардеробе все же придется отказаться. В частности, женщинам после 40 лет не стоит носить одежду из тонкого трикотажа и обтягивающую, а также мини-юбки, блузки с рюшами, в горошек и цветочек. А колготки лучше подбирать плотные и матовые, без блеска.
Женщинам после 40 лет эксперты рекомендуют не носить платья и юбки выше колен, но и опускать их длину до середины икры тоже не следует, так как это утяжеляет фигуру. Кроме того, стоит выбирать платья свободного кроя, которые можно носить с тонким ремешком вокруг талии.
И наконец, поговорим о цветовой гамме гардероба женщины после 40 лет. По мнению специалистов, лучше всего носить одежду светлых тонов — по крайней мере, ближе к лицу. Дело в том, что светлый верх визуально делает лицо светлее и свежее, маскируя возрастные изменения кожи. А вот юбка или брюки могут быть любого цвета, какой вам по душе, кроме слишком насыщенных тонов, и без блеска.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14